دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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جورجينيو فينالدوم 30'موسى ديمبيلي 90' + 6' (جزاء)
J. Muleka 25' (جزاء)M. Maolida 54', 90' + 10'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

الاتفاق v الخلودالنتائج والإحصائيات,