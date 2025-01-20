دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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جورجينيو فينالدوم 90' + 1'
جابرييل فيجا 30'روبرتو فيرمينو 63'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الاتفاق v الأهليالنتائج والإحصائيات,