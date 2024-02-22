دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1مجم 2 - 1
ن م
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عبد الرزاق حمد الله 45' + 6'Toma Tabatadze 87' (هدف عكسي)
كريم بنزيما 25' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

الاتحاد v نافباخور نامانجانالنتائج والإحصائيات,