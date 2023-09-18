دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
Haroune Camara 11'رومارينيو 15', 42' (جزاء)
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

الاتحاد v أجمكالنتائج والإحصائيات,