دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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حسن كادش 29'ستيفن بيرجوين 45', 51'كريم بنزيما 86'
ماركوس ليوناردو 23'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

برعاية

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الاتحاد v الهلالالنتائج والإحصائيات,

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