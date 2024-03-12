دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
0 - 2مجم 0 - 4
ن م
team-logo
ياسر الشهراني 61'مالكوم 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

برعاية

logo

الاتحاد v الهلالالنتائج والإحصائيات,