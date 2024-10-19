دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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كريم بنزيما 7'موسى ديابي 67'ماريو ميتاج 81'
بيير إيميرك آوباميانج 20'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

الاتحاد v القادسيةالنتائج والإحصائيات,