دوري روشن السعودي
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3 - 0
انتهت
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كريم بنزيما 24', 54'M. Al Baqawi 75' (هدف عكسي)
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

الاتحاد ضد الفيحاءالنتائج والإحصائيات,