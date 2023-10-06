الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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مابولولو 70', 90' + 9' (جزاء)
Ahmed Belhadji 13', 50'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

الاتحاد v الجونةالنتائج والإحصائيات,