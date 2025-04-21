دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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دانيلو بيريرا 11'كريم بنزيما 35'حسام عوار 45' + 2'
فيتينيو 5'دانيلو بيريرا 83' (هدف عكسي)
(ش١ 3-1) (ن م 3-2)

الاتحاد v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,