دوري أبطال إفريقيا
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1 - 2
ن م
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J. Kitambala 39'
P. Shalulile 82'E. Moanda 90' + 5' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

اتحاد مانيما v ماميلودي صن داونزالنتائج والإحصائيات,