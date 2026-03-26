Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9
Gabriele Stragapede

Repubblica - ميلان، مهمة لتشكيل خط وسط من الطراز الأول: ليس غوريتزكا وحده، بل يتم التركيز على برناردو سيلفا وقد جرت أول محاولات للتواصل

بيرناردو سيلفا

يدرس الروسونيري ملفات لاعبين من الطراز الرفيع لتشكيل خط وسط قوي استعداداً للموسم المقبل.

هدف محدد لميلان في ختام هذا الموسم: الوصول إلى المركز الرابع على الأقل وتحقيق الهدف المحدد منذ بداية العام، ألا وهو التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

مهمة من شأنها أن تسمح بالعودة للعب في المسابقات الأوروبية المهمة، وفي الوقت نفسه تعزز موارد نادي فيا ألدو روسي استعداداً لصيف يبدو مهماً في سوق الانتقالات. ووفقاً للمعلومات التي جمعها زملاؤنا في صحيفة "لا ريبوبليكا"، يدرس ميلان صفقتين مهمتين لتعزيز خط الوسط، حيث تم وضع ليون جوريتزكاوبرناردو سيلفا، اللذين تنتهي عقودهما مع نادييهما، على قائمة المراقبة.

حالتان معقدتان، لكن يجب متابعتهما عن كثب.

    القضية الأكثر إثارة في الوقت الحالي تتعلق بألمانيا وباللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الذي سيغادر بايرن ميونيخ رسميًا في الأول من يوليو المقبل كلاعب حر. ويطلب لاعب الوسط الألماني راتبًا يبلغ حوالي 6 ملايين يورو، بينما يواصل ميلان مراقبة وتقييم الصفقة المحتملة، مع دراسة الجدوى المالية والهوامش المتاحة لإجراء محاولة محتملة للتعاقد معه في الصيف.

    ومع ذلك، فإن المنافسة شرسة وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا": فقد دخل برشلونة أيضًا في السباق على جوريتزكا، لكن النادي الذي يقع في شارع ألدو روسي لا يزال يراقب الوضع عن كثب، حتى لو كان كل شيء يعتمد على رغبة اللاعب والمعايير الاقتصادية التي يجب الالتزام بها.

  • برناردو سيلفا

    لكن ميلان، وفقاً لصحيفة «ريبوبليكا»، لا يزال يبحث في خيار التعاقد مع برناردو سيلفا. ينتهي عقد اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 31 عاماً مع مانشستر سيتي، ويمكنه مغادرة إنجلترا في نهاية الموسم إذا عُرض عليه مشروع مقنع.

    المسألة التي يجب حلها هي مسألة مالية في المقام الأول: فالراتب الذي يطلبه لاعب الوسط الذي يدربه غوارديولا لا يزال مرتفعاً، لكن الروسونيري استفسروا مع ذلك عن هامش المناورة من خلال بعض المحادثات مع الوفد المرافق للاعب البرتغالي.

    هنا أيضًا، المنافسة شديدة: فقد أجرت يوفنتوس استطلاعًا، دون أن تتجاوز مرحلة الاتصال الاستكشافي الأولي، ثم هناك أيضًا غالطةسراي وفنربخشة المستعدتان لتقديم رواتب وعروض مهمة. ووفقًا لصحيفة "ريبيبليكا"، سيحاول ميلان اللعب بورقة التقاليد ومشروع فني في مرحلة إعادة الإطلاق وبطموح متزايد.

    اتصالات وتقييمات، لكن ميلان يريد رفع مستوى خط وسطه ويتحرك في مسارات عالية المستوى.