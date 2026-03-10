Open Var، ليتشي-كريمونيسي: "سوزا لم يحظَ بيوم سعيد"

يعرض الحكم السابق ماورو تونوليني وجهة نظر AIA في برنامج Open Var على قناة DAZN بشأن أحداث الجولة 28 من الدوري الإيطالي. من بين المباريات الأكثر إثارة فيما يتعلق بأحداث التحكيم، هناك أيضًا مباراة ليتشي وكريمونيسي 2-1، التي أدارها سوزا، مع دي باولو وفورنو في VAR وAVAR.

يبدأ تونوليني بالحادث الذي اعترضت عليه كريمونيسي، وهو احتكاك بين سانابريا وغابي جان. "جيد، جيد، لا يوجد شيء"، يقول سوزا على الهواء مباشرة. وقد أكد VAR هذا الرأي: "لا شيء هنا. لا يوجد شيء. تم التحقق، لا يوجد شيء". يعلق تونوليني على النحو التالي: "في هذه الحالة، لدينا اصطدامان بين غابي جان وسانابريا: بالنسبة لنا، يظل هذا اصطدامًا يجب تقييمه على أرض الملعب وليس في غرفة VAR. بالمناسبة، الحادثة نشأت عن ركلة جزاء تم احتسابها على تشيديرا لم تكن موجودة. بعد مباراة روما ويوفنتوس الرائعة، لم يكن سوزا في يومه".

يواصل تونوليني تعليقه قائلاً: "هل كان من الممكن احتساب ركلة جزاء؟ هناك احتكاك منخفض بالتأكيد أكثر حدة من الاحتكاك العالي بالذراع. في رأينا، يجب أن يظل هذا تقييمًا ميدانيًا".