فيما يلي تسجيل صوتي للحوار بين الحكم المساعد (أبيسو) والحكم دوفيري:

الحكم دوفيري: "بتو، لا شيء، لا شيء، لا شيء، كل شيء طبيعي".

في غرفة VAR، يعيدون مشاهدة الحادثة ويؤكدون قرار Doveri في غضون ثوانٍ. "التحقق اكتمل".

بمجرد توقف اللعب، يتوجه لاعبو إنتر على الفور إلى دوفيري الذي يؤكد: "تم التحقق، لا شيء!".

وتعلق غرفة VAR قائلة: "أبدًا، أبدًا. حاول إزالة كل شيء. علاوة على ذلك، إنه في الجسم، لذا لا يحدث أي شيء".