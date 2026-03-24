NXGN 2026: لاعبا برشلونة لامين يامال وسيدني شيرتينليب يتوجان كأفضل المواهب الشابة في كرة القدم
يامال هو أحد أبرز نجوم جيل NXGN
توج يامال بلقب NXGN للمرة الثالثة بعد نجاحاته في عامي 2024 و2025، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا الوحيد في تاريخ جائزة NXGN الممتد على مدار 11 عامًا الذي فاز بها أكثر من مرة. لم يجعل صعود يامال منه مجرد أفضل لاعب شاب على وجه الأرض فحسب، بل ربما أفضل لاعب في العالم بالفعل بعد 12 شهراً رائعة أخرى للاعب الدولي الإسباني.
أدى أدائه مع برشلونة، ولا سيما في دوري أبطال أوروبا، إلى احتلاله المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وظل يامال الشخصية الأكثر حسمًا في تشكيلة البلوغرانا في سعيهم وراء الألقاب في كل من الدوري الإسباني وأوروبا.
المراكز الثلاثة الأولى المعتادة
وبينما يتصدر يامال مرة أخرى قائمة NXGN، فإن المراكز الثلاثة الأولى تبدو مألوفة تمامًا، حيث اكتملت هذه المراكز، للسنة الثانية على التوالي، بوجود جناح تشيلسي إستيفاو وزميل يامال في برشلونة، باو كوبارسي. تمكن إستيفاو من ترجمة أدائه الرائع مع بالميراس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصوله في الصيف إلى ستامفورد بريدج، بينما يواصل كوبارسي كونه أفضل مدافع شاب في كرة القدم العالمية بعد أن كان جزءًا من الفريق الأول لبرشلونة لأكثر من عامين.
ويكمل قائمة الخمسة الأوائل مهاجم ريال مدريد فرانكو ماستانتونو ومهاجم بايرن ميونيخ لينارت كارل، بينما يحتل المركز السادس أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ماكس داومان لاعب أرسنال.
شيرتينليب يتصدر
على صعيد السيدات، صعدت شيرتينليب من المركز الثالث الذي احتلته في عام 2025 إلى الصدارة بعد أن حققت تطوراً ملحوظاً في كاتالونيا خلال العام الماضي. وقد أبهرت اللاعبة الدولية السويسرية الجميع خلال مشاركتها الأولى في بطولة كبرى على أرضها في بطولة أوروبا 2025، وحملت الثقة التي اكتسبتها من تلك العروض إلى مبارياتها مع ناديها.
تقدمت شيرتينليب بفارق ضئيل على لاعبة خط وسط الولايات المتحدة وليون ليلي يوهانس، التي احتلت المركز الثاني، والمهاجمة السويدية فيليسيا شرودر، التي تلعب لفريق هاكن وحلت في المركز الثالث. وجاءت زميلة شيرتينليب في برشلونة، كلارا سيراجوردي، في المركز الرابع متقدمة على كلوديا مارتينيز التي احتلت المركز الخامس، وهي مهاجمة واشنطن سبيريت وأول ثلاث لاعبات من الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) يدخلن قائمة العشر الأوائل في فئة السيدات.