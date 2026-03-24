Ameé Ruszkai

NXGN 2026: أفضل 25 لاعبة شابة واعدة في كرة القدم النسائية

تعود قوائم NXGN السنوية لعام 2026، حيث يصنف موقع GOAL أفضل المواهب المراهقة في كرة القدم للرجال والسيدات على مستوى العالم، ويُتوج الفائزين الذين سيسيرون على خطى لاعبين مثل جود بيلينغهام ولامين يامال ولينا أوبردورف وليندا كايسيدو، ليتم الاعتراف بهم كأفضل لاعبي كرة القدم الشباب على وجه الأرض.

تغطي قائمة NXGN 2026 للسيدات القارات الخمس الكبرى لكرة القدم وتمثل 20 دولة مختلفة، وهي قائمة عالمية بحق تضم لاعبات دوليات مخضرمات وحاملات ألقاب وأسماءً من المقرر أن تضيء أضواء أكبر البطولات على مدى العقود القادمة.

في حين أن بعض اللاعبات في هذه القائمة معروفات في جميع أنحاء العالم، نظراً لتأثيرهن الكبير على مستوى النخبة، فإن أخريات بدأن للتو في شق طريقهن وهن أسماء يجب متابعتها خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يخططن لمساراتهن الخاصة نحو قمة كرة القدم النسائية.

لذا، دون مزيد من الإطالة، إليكم قائمة NXGN 2026 لأفضل 25 موهبة شابة من الإناث ممن ولدن في 1 يناير 2007 أو بعده...

    25أيساتو فال (نسور المدينة)

    على الرغم من أنها لم تكن تبلغ سوى 17 عامًا عند انطلاق نسخة 2025 من كأس الأمم الأفريقية للسيدات، إلا أن أيساتو فال لعبت دورًا رئيسيًا في وصول السنغال إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخها. كان على المدافعة الشابة أن تملأ فراغاً كبيراً، بعد أن أبعدت مشاكل في الركبة اللاعبة المخضرمة مبيايانغ سو عن البطولة. لكن فال، التي لم تكن قد خاضت سوى ثماني مباريات دولية قبل انطلاق البطولة، لم تبدُ متأثرة على الإطلاق.

    لعبت فال كل دقيقة من مباريات السنغال في البطولة التي أقيمت في المغرب، وساعدت "اللبوات" على الحفاظ على شباكها نظيفة في مباراتين من أصل أربع، بما في ذلك مباراة ربع النهائي ضد جنوب أفريقيا، حيث وصلت حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح. لم تتمكن السنغال من الفوز في ركلات الترجيح، لكنها كانت بطولة رائعة للفريق وللفال، التي حصدت ثمار جهودها على مستوى الأندية أيضاً، حيث انتقلت بعد ذلك إلى أبطال الدوري الوطني "إيجل دو لا ميدينا".

    تتمتع اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً بحضور قوي ورباطة جأش لا تتناسب مع سنها، وهي عنصر أساسي في مستقبل السنغال، التي تمتلك بالفعل نجمة ساطعة للغاية في الطرف الآخر، وهي مهاجمة غالطة سراي هابساتو مالادو ديالو.

    24يو جونغ-هيانغ (نادي نايغوهيانغ الرياضي)

    لا يزال دور كوريا الشمالية في كرة القدم النسائية يثير الإعجاب. بعد فوزها بكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة في عام 2024، حافظت البلاد على لقبها في بطولة تحت 17 سنة عام 2025، حيث كانت يو جونغ-هيانغ نجمة البطولة. في سبع مباريات فقط، سجلت اللاعبة البالغة من العمر 16 عاماً ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، بما في ذلك الهدفين اللذين سجلتهما في الفوز على البرازيل في نصف النهائي.

    بعد حصولها على ثلاث جوائز لأفضل لاعبة في المباراة في طريقها إلى الحذاء الذهبي، لم يكن من المفاجئ أن تحصل المهاجمة أيضًا على الكرة الذهبية، حتى لو كانت شريكتها في الهجوم، كيم وون-سيم، الفائزة بالكرة الفضية والحذاء الفضي، تستحق أيضًا الكثير من الثناء. كانت قدرة يو على التسجيل وصنع الفرص مدمرة لجميع المنافسين في البطولة التي أقيمت في المغرب، ولن يكون من المفاجئ رؤيتها تنقل مواهبها الفنية والحدسية المذهلة إلى منتخب تحت 20 عاماً، ثم إلى المنتخب الأول في الوقت المناسب، إذا سارت الأمور على ما يرام.

    23وينفريدا جيرالد (JKT Queens)

    كان هناك الكثير مما يستحق الإشادة في كرة القدم النسائية التنزانية خلال السنوات الأخيرة، كما أن المستقبل يحمل الكثير مما يدعو للتفاؤل. فقد كانت هذه الدولة الأفريقية إحدى أبرز القصص في كأس العالم تحت 17 سنة لعام 2022، حيث فازت على فرنسا في طريقها إلى الدور ربع النهائي في أول مشاركة لها بالبطولة، كما تأهل المنتخب الوطني للسيدات للتو إلى نسختين متتاليتين من كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، وذلك بفريق شاب للغاية.

    كانت وينفريدا جيرالد واحدة من تسع مراهقات شاركن في حملة تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2024، وتبرز كواحدة من أكثر اللاعبات الواعدات، إن لم تكن الأكثر واعدة، في تلك المجموعة الصاعدة. وقد برزت هذه المهاجمة المتعددة المواهب لأول مرة كلاعبة جديرة بالمتابعة في عام 2023، عندما أصبحت أصغر هدافة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات عن عمر 15 عاماً فقط، وما حققته منذ ذلك الحين لم يؤد إلا إلى تأكيد موهبتها بشكل أكبر.

    تعد جيرالد عضوًا رئيسيًا في فريق JKT Queens الذي فاز باللقب الوطني في موسمين من المواسم الثلاثة الأخيرة، وتأهل للمسابقة القارية بعد كل من هذين الفوزين، وهي الآن تخطو خطوات واسعة لترسيخ مكانتها كلاعبة مهمة في المنتخب الوطني الذي يضم في صفوفه العديد من المواهب الشابة الواعدة.

    22جوليا غالي (روما)

    أمضت جوليا غالي عام 2025 في إظهار المزايا التي تجعلها واحدة من أفضل المهاجمات الشابات تقييمًا في كرة القدم النسائية. بعد أن سجلت ثلاثة أهداف في أربع مباريات ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا، أحرزت خمسة أهداف أخرى لصالح إيطاليا في كأس العالم تحت 17 عامًا، وحصلت على جائزة الحذاء البرونزي للبطولة تقديرًا لجهودها. وليس من المستغرب أن يتم ترقيتها منذ ذلك الحين إلى منتخب تحت 19 عاماً، وكما كان متوقعاً من أي شخص لاحظ قدراتها، واصلت تألقها أمام المرمى.

    على مستوى الأندية، لم تكن الفرص متاحة بسهولة لغالي حتى الآن. فهي تلعب مع روما، عملاق الدوري الإيطالي الذي فاز ببطولتين من أصل ثلاث في الدوري، لكن دقائق لعبها محدودة. لكن هذا يقول الكثير عما يمكنها أن تقدمه، وما تقدمه بالفعل، من على مقاعد البدلاء، حيث اختار روما الإبقاء على اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً ضمن الفريق الأول، بدلاً من إعارتها.

    21حبيبة عصام (الأهلي)

    لا شيء يوضح مدى إثارة موهبة حبيبة عصام أكثر من حقيقة أن نادي الأهلي وقع في سبتمبر 2024، عندما كانت لا تزال في السابعة عشرة من عمرها، عقدًا مدته ثلاث سنوات مع هذه المهاجمة البارعة بقيمة تزيد عن مليون جنيه مصري. منذ ذلك الحين، أثبتت عصام أنها تستحق هذا الانتقال التاريخي، حيث سجلت أهدافًا بمعدل مذهل وحصلت على ترشيح لفريق العام في الدوري المصري الممتاز للسيدات في موسمها الأول مع النادي.

    بدأت المراهقة في إحداث تأثير مماثل مع منتخبها الوطني أيضًا. بعد ظهورها الأول مع "كليوباترا" في أواخر عام 2023، وهي في سن 16 عامًا، سجلت عصام هدفين حاسمين ساعدا منتخبها على بلوغ الدور النهائي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، على الرغم من خسارتها في النهاية أمام منتخب غانا ذي الخبرة.

    تتمتع عصام بمهارة فطرية في تسجيل الأهداف، حيث تستطيع إيجاد طريقها إلى الشباك بطرق متنوعة، ولا شك أن مشاركتها المبكرة في مباريات الكبار تساهم بشكل إيجابي في تطورها.

    20لورا بيري (رينجرز)

    أثبتت الدوري الاسكتلندي الممتاز للسيدات (SWPL) في السنوات الأخيرة أنها بيئة رائعة تتيح للاعبات الشابات فرصة الظهور والتطور، سواء كنّ مواهب محلية أو لاعبات من دول أخرى أدرك أنديتهن الأم هذه الميزة. ومن بين هذا العدد الهائل من الشابات المحليات الواعدات، برزت لورا بيري كواحدة من أكثرهن واعدة.

    يكفي النظر إلى سجل أهداف اللاعبة البالغة من العمر 18 عامًا لفهم سبب كل هذا الاهتمام. في موسم 2023-24، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، سجلت بيري تسعة أهداف وقدمت ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة فقط خلال فترة إعارتها لفريق مذرويل الذي احتل المركز الثامن في دوري يضم 12 فريقًا. في الموسم التالي، كانت أكثر إنتاجية بعد عودتها المؤقتة للنادي، حيث سجلت 11 هدفاً وصنعت هدفين في 10 مباريات فقط، قبل أن يدرك رينجرز أنه بحاجة إلى استدعاء المراهقة والاستفادة من قدراتها الفائزة بالمباريات.

    في أول موسم كامل لها مع ناديها الأصلي، تثبت بيري أن لديها الكثير لتقدمه. كان ثنائيتها في الفوز الدرامي في نصف نهائي كأس SWPL على سيلتيك من أبرز الأحداث هذا الموسم، لتضاف إلى ما حققته بالفعل من تسجيل أكثر من عشرة أهداف في الدوري. لن يمر وقت طويل قبل أن تحصل هذه الموهبة الهجومية المتنوعة والمجتهدة على فرصتها مع منتخب اسكتلندا على مستوى الكبار.

    19كايلي هانتر (AFC تورونتو)

    عندما أعلن نادي AFC تورونتو عن التعاقد مع كايلي هانتر البالغة من العمر 17 عامًا قبل انطلاق الموسم الأول لدوري السوبر الشمالي (NSL) — وهو أول دوري كرة قدم نسائي محترف في كندا والذي انطلق عام 2025 — استخدم النادي عبارة: «اسم سترغبون في تذكره». ومن الإنصاف القول إن هذه العبارة صمدت أمام اختبار الزمن.

    بعد عشرة أشهر، سجلت هانتر 16 هدفاً في 25 مباراة، بفارق هدفين عن رصيد الفائزة بجائزة الحذاء الذهبي، لتساعد تورونتو على تصدر ترتيب الموسم العادي، بينما حصلت هي على جائزة أفضل لاعبة في الفريق وجائزة أفضل لاعبة مبتدئة.

    وكما أظهرت مقدمة النادي، وصلت هانتر بسمعة طيبة. كانت لاعبة بارزة في منتخبات كندا للشباب، حيث تم استدعاؤها لمنتخب تحت 20 عامًا وهي في سن 16 عامًا فقط، وتوجت بلقب "اللاعبة الواعدة" كجزء من جوائز فانكوفر وايتكابس السنوية في عام 2024، بعد أن انضمت إلى برنامج التطوير الخاص بالنادي قبل عام. لكن السهولة التي نقلت بها هانتر كل إمكاناتها من تلك البيئات إلى الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NSL) وكرة القدم للكبار كانت مذهلة، حيث لعبت المهاجمة التي تسجل الأهداف بسهولة دورًا رئيسيًا في فوز تورونتو بدرع المشجعين والوصول إلى النهائي في التصفيات.

    وقالت كيسي ستوني، مدربة المنتخب الكندي، عن اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً في أكتوبر، بعد أن استدعتها للمرة الأولى للمنتخب الأول: "الأمر لا يقتصر على قدراتها الفنية. أعتقد أن الأمر يتعلق بعقلية كايلي. لديها العزيمة والرغبة والطموح. وهي لا تخشى الجانب البدني في اللعبة. أعتقد أن إمكانات كايلي هائلة للغاية".

    18لولا براون (تشيلسي - معارة إلى كريستال بالاس)

    هناك الكثير مما يمكن قوله حول ما يجعل لولا براون موهبة شابة مثيرة للاهتمام بالنسبة لمنتخب إنجلترا ونادي تشيلسي. فهي جناح مباشر وسريع وماهر يمكنه اللعب على أي من الجناحين، بفضل قدرتها الرائعة على استخدام كلا القدمين، وقد أبهرت براون في مشاركاتها القصيرة مع «البلوز» الموسم الماضي، لا سيما بفضل إنتاجها الهجومي الجيد بشكل مدهش بالنسبة للاعبة صغيرة السن وتفتقر إلى الخبرة على أعلى المستويات.

    وهي الآن معارة إلى كريستال بالاس في الدرجة الثانية، حيث تكتسب المزيد من الخبرة في الجانب البدني للرياضة، وهو ما سيساعدها بالتأكيد على تطوير القوة والصلابة اللازمتين لمواجهة الظهيرين في أفضل حالاتهم.

    ولعل أكبر تأييد لإمكانات براون جاء عندما قالت مدربة تشيلسي سونيا بومباستور، أول امرأة تفوز بدوري أبطال أوروبا كلاعبة ومدربة، إن المراهقة "تتمتع بالعقلية المناسبة" لتحقيق النجاح.

    وأوضحت: "أعتقد أن هذه الصفة موجودة فيك. إذا لم تكن لديك هذه العقلية، فمن الصعب حقاً تعليمها لشخص آخر. أعتقد أن لولا تمتلك كل هذه العقلية الفائزة، هذه العقلية القاسية". إذا أضفنا ذلك إلى مواهبها البدنية، فلا عجب أن بومباستور تعتقد أن اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً هي "واحدة من أكثر اللاعبات الشابات موهبة في إنجلترا".

    17إنديانا دوس سانتوس (نادي سيدني لكرة القدم)

    عندما أعلن نادي سيدني إف سي العام الماضي عن توقيع إنديانا دوس سانتوس لعقد جديد، أطلق عليها العنوان الرئيسي لخبره لقب «ألمع المواهب الشابة في أستراليا». وبالطبع، من الطبيعي أن يسعى «السكاي بلوز» إلى الترويج لنجمته المراهقة، لكنها كانت مع ذلك عبارة جريئة بالنظر إلى ما تنتجه البلاد من لاعبين شباب متميزين. ومع ذلك، كان لدى سيدني كل الأسباب التي تدعوها إلى هذا التفاؤل الشديد، بالنظر إلى الموسم الرائع الذي كانت تمر به دوس سانتوس.

    بعد أن أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ النادي عام 2023 عندما ظهرت لأول مرة في سن 15 عاماً، لعبت صانعة الألعاب المراهقة دوراً أكثر بروزاً مع الفريق الأول في موسم 2023-2024 قبل أن تكتسح الدوري الأسترالي بعد عام واحد.

    بعد تتويجها بلقب أفضل لاعبة شابة في حفل توزيع جوائز نهاية الموسم، وصف مدرب سيدني أنتي يوريك فريقه بأنه "محظوظ للغاية" لأن دوس سانتوس التزمت بالبقاء معهم لمدة عامين إضافيين. توقف تقدم اللاعبة البالغة من العمر 18 عامًا مؤقتًا بسبب إصابة قاسية في الرباط الصليبي الأمامي تعرضت لها في يونيو 2025، ولكن بفضل قوتها الذهنية، قلة قليلة هم الذين لا يؤيدون عودة هذه الموهبة الشابة المبدعة بأسلوب رائع.

    16جوفانا واكسمان (نادي فلوريدا لكرة القدم)

    الضجة التي تحيط بجوفانا واكسمان لن تهدأ في أي وقت قريب. فهذا الاسم الذي ظل لفترة طويلة محط اهتمام الأوساط الكروية في البرازيل، امتد إلى الولايات المتحدة قبل بضع سنوات عندما رتب جون تيكستور، مالك نادي بوتافوغو الذي كانت واكسمان تلعب في فرق الأولاد التابعة له، انتقالها إلى فلوريدا للتدرب مع أكاديمية نادي «إف سي فلوريدا» والالتحاق بمدرسة «باين»، وهي مدرسة إعدادية خاصة في الولاية.

    مع فريق باين نايتس، تبدو أرقام هذه المراهقة وكأنها خطأ مطبعي: في 19 مباراة الموسم الماضي، سجلت 87 هدفاً وصنعت 14 هدفاً آخر! لا عجب أن مدربتها في باين، كيلي هيلتون-غرين، قالت لـ TCPalm: "لقد دربت كرة القدم للفتيات وكرة القدم في المدارس الثانوية لمدة 25 عاماً ولا أعتقد أنني رأيت أي شخص يبرز من المجموعة بقدر ما تبرز هي."

    في العام الماضي، نقلت واكسمان تلك الإمكانات العالمية وأخلاقيات العمل إلى الساحة العالمية. كانت قد لعبت بالفعل في كأس العالم تحت 17 عامًا في عام 2024، لكنها لفتت الأنظار حقًا في نسخة عام 2025، حيث سجلت ثلاثة أهداف وصنعت هدفين في أربع مباريات قبل أن تخرجها إصابة في الركبة من بقية البطولة. وبعد أن ارتبط اسمها بالفعل بنادي ليون، بطل أوروبا ثماني مرات، سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة مستقبل هذه اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً وهي تتكشف أمامنا.

    15ليلى هاربرت (أرسنال - معارة إلى إيفرتون)

    كان من بين أكثر صفقات الانتقالات إثارة للاهتمام في العام الماضي تلك التي شهدت انضمام ليلا هاربرت، لاعبة خط الوسط الدفاعي الشابة الموهوبة في أرسنال، إلى فريق بورتلاند ثورنز على سبيل الإعارة. كان بورتلاند في منتصف موسم سيقوده إلى التصفيات، وكان الفريق على ثقة من أن اللاعبة البالغة من العمر 18 عامًا يمكنها أن تساهم في تحقيق هدفهم الأكبر المتمثل في الفوز بلقب دوري كرة القدم النسائية الوطنية (NWSL) مرة أخرى. وهذا تقدير كبير.

    كانت تجربة مختلفة بالنسبة لهاربرت، التي كانت فترات إعارتها حتى ذلك الحين في الدرجة الثانية الإنجليزية. بعد تعرضها للملاعب الضخمة، والجماهير الغفيرة، والتحديات التي تأتي مع التواجد على بعد حوالي 5000 ميل من المنزل في مثل هذا العمر الصغير، فإن ما اكتسبته لاعبة الوسط من وقتها في الولايات المتحدة تجاوزت أنماط اللعب المختلفة التي كانت جزءًا منها والتي كان عليها مواجهتها.

    هذه مزايا غير ملموسة تأمل هاربرت أن تساعدها على التطور أكثر وهي تسعى للانضمام إلى الفريق الأول في أرسنال. يظهر إعارتها إلى بورتلاند ومشاركتها الأخيرة مع منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا أنها لاعبة موهوبة جدًا بالنسبة لسنها، وإذا تمكنت من مواصلة إحراز تقدم تدريجي، وهي الآن معارة إلى إيفرتون، فقد تكون هناك فرصة لها للانضمام إلى تشكيلة أرسنال عاجلاً وليس آجلاً.

    يقترب فريق "المدفعجية" من مرحلة تغيير الحرس، وستكون موهبة محلية مثل هاربرت، التي انغمست في ثقافة النادي وأسلوبه طوال مسيرتها، مرشحة رئيسية للظهور في المقدمة.

    14رانك ديركس (أياكس)

    تشهد هولندا ظهور جيل مذهل من المواهب الشابة، وهو ما كان واضحًا بشكل خاص في عام 2025. بعد فوزها ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا في مايو، وصلت هولندا إلى النهائي في أول مشاركة لها على الإطلاق في كأس العالم تحت 17 عامًا. ولذلك، من الصعب اختيار عدد قليل فقط من مواهبها البارزة.

    ليف بينوك، وروزالي رينفورم، وألين ويريلتس، ولينا توزاني، هن مجرد بعض الأسماء التي لم تدرج في هذه القائمة والتي تستحق الذكر، ولكن من المستحيل عدم تسليط الضوء على رانيكي ديركس، التي توجت بلقب أفضل لاعبة في البطولة الأوروبية.

    مع فوز هولندا باللقب القاري، برزت مهارات ديركس التهديفية، حيث سجلت أربعة أهداف في أربع مباريات. لكن قدرتها على تشكيل تهديد خارج المساحات التقليدية التي يشغلها المهاجم رقم 9 كانت بارزة أيضًا، حيث كانت تنزل إلى الأطراف وتقدم مساهمات حاسمة في بناء الهجمات أيضًا.

    على الرغم من أنها لا تزال في السابعة عشرة من عمرها، فإن ديركس تُظهر الآن كل ذلك في الدوري الهولندي مع أياكس، الذي انضمت إليه قادمة من بي إس في قبل موسم 2025-2026. على الرغم من أن عامها الأول في أمستردام توقف بسبب كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث كانت مرة أخرى لاعبة أساسية لمنتخب بلادها، ولم تُمنح فرصة اللعب بسهولة، إلا أن ديركس تستغل الفرص التي تتاح لها استغلالًا كاملاً، وتسجل أهدافًا بمعدل فعال بشكل ملحوظ بالنسبة لشخص لا يزال لديه خبرة محدودة على مستوى الكبار.

    13أنايس إيبايلين (باريس سان جيرمان)

    هناك الكثير مما يعجب في أسلوب لعب أنايس إيبايلين. ينظر إليها الكثيرون على أنها لاعبة وسط دفاعية، وتمتلك الصفات التي تظهر عند عدم حيازة الكرة والتي تعزز فكرة أن هذا هو أفضل دور لها. فهي تتمتع بقدرة ممتازة على قراءة المباراة، كما أن تمركزها وتوقعها رائعان، مما يسمح لها بالتدخل بأفضل طريقة ممكنة في أغلب الأحيان. وهي قوية أيضًا، خاصة بالنسبة لسنها.

    لكن هذا ليس كل ما تتميز به إبايلين. فهي رائعة في الاستحواذ، ولا يقتصر ذلك على تمرير الكرات القصيرة في المناطق المحايدة. يمكن للاعبة البالغة من العمر 18 عامًا أيضًا التقدم إلى الأمام في الوقت المناسب والاستحواذ على الكرة في مواقع أكثر خطورة، حيث تُظهر لمستها الماهرة ورؤيتها الرائعة لخلق الفرص.

    هذه هي السمات التي سمحت لإبايلين بالانضمام إلى الفريق الأول في باريس سان جيرمان، وهو إنجاز لا يستهان به. كانت تقرع الباب في سن الـ 16، قبل أن تتعرض لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة ودية قبل الموسم ضد مانشستر سيتي، بعد بضعة أشهر فقط من مشاركتها الرائعة مع منتخب فرنسا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا. لحسن الحظ، تعافت بشكل رائع من تلك العقبة القاسية وتعوض الآن عن الوقت الضائع، حيث برزت بالفعل كلاعبة أساسية في الفريق الباريسي.

    12كاميلا هارو (أطلس)

    يمكن القول إن مركز حارس المرمى هو أصعب مركز يمكن للاعب الشاب أن يثبت نفسه فيه. فنادراً ما تُمنح الفرص لحراس المرمى المراهقين في فرق الدرجة الأولى، لكن كاميلا هارو تحظى بفرص كثيرة في المكسيك مع فريق «أطلس»، وهي تستغل هذه الفرصة بكل ما أوتيت من قوة.

    أظهرت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً موهبتها في عام 2024، عندما حافظت على شباكها نظيفة في ثلاث مباريات خلال بطولة CONCACAF تحت 17 عاماً، وفازت بجائزة القفاز الذهبي وساعدت المكسيك في الوصول إلى النهائي، حيث لم تهزمها سوى الولايات المتحدة. بعد ذلك بوقت قصير، خاضت هارو أول تجربة لها في دوري Liga MX Femenil، ثم بعد عام واحد، أصبحت الحارسة الأولى لفريق أطلس.

    عانت "لاس روجينجراس" مؤخرًا، لكن هذا قد يكون خبرًا جيدًا لحارسة مرمى عديمة الخبرة ترغب في النمو والتطور. وهذا بالضبط ما تفعله هارو، حيث تبرز بانتظام كواحدة من أفضل لاعبات فريقها، بغض النظر عن النتائج. وهي الآن جزء من منتخب المكسيك تحت 20 عاماً، ومن الجدير بالذكر أن مكانها في منتخب تحت 17 عاماً قد شغلت به بشكل واعد فالنتينا موريتا، التي فازت بجائزة القفاز الذهبي في كأس العالم العام الماضي بعد أن احتلت بلادها المركز الثالث. ويبدو أن مركز حارس المرمى هو مركز تتمتع فيه المكسيك بوفرة من اللاعبات في المستقبل.

    11ميهارو شينجو (طوكيو فيردي بيليزا)

    ولعل أفضل طريقة لتوضيح مدى الوعود التي تحملها ميهارو شينجو كلاعبة واعدة هي حقيقة أنها أُطلق عليها لقب «يوي هاسيغاوا القادمة» بعد أدائها مع المنتخب الياباني في كأس آسيا تحت 17 سنة عام 2024، وهو ما أدى إلى اختيارها كأفضل لاعبة في البطولة.

    وقالت ردًا على ذلك: "أنا سعيدة للغاية. أريد أن أكون لاعبة مثلها، تفكر باستمرار بينما تقود الفريق إلى الأمام، مستخدمة أسلحتي - رشاقتي وقدرتي على صنع الفرص بنفسي - لتشكيل المباراة وتسجيل الأهداف والدفاع أيضًا".

    بعد مرور عامين، تواصل شينجو إثبات أن هذه المقارنة، على الرغم من طموحها، لم تكن بعيدة عن الواقع. بعد أن أظهرت تلك المهارات في العديد من البطولات الشبابية، ظهرت لأول مرة مع الفريق الأول وهي في سن 17 عامًا في بداية موسم دوري WE 2024-25، وأنهت الموسم بعد أن لعبت دورًا رئيسيًا في فوز فريق طوكيو فيردي بيليزا بلقب الدوري لأول مرة، وتوجت بلقب أفضل لاعبة شابة في الدوري.

    مع استمرارها في تأكيد مستواها من خلال موسم ثانٍ ممتاز، يبدو أن انضمام شينجو إلى منتخب ناديشيكو بشكل منتظم مسألة وقت فقط، خاصة في وقت يتم فيه تصدير المواهب اليابانية إلى الدوريات والفرق الكبرى في العالم، مما يجذب اهتمام الأندية الأجنبية. في الواقع، سيكون من المفاجئ ألا تكون اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا على رادار العديد من الفرق الأجنبية بالفعل.

    10صوفي بروست (توينتي)

    يضم فريق أياكس العديد من أبرز المواهب الصاعدة في هولندا، لكنه اضطر للأسف إلى توديع واحدة من أفضل لاعبات الجيل الصاعد في صيف عام 2024، عندما انتقلت صوفي بروست البالغة من العمر 17 عامًا إلى نادي توينتي. كان من الصعب الحصول على فرص في إنشيده في البداية، لكن هذه المراهقة قدمت أداءً رائعاً هذا الموسم، حيث برزت كلاعبة أساسية في صفوف بطل هولندا، الذي يتصدر السباق نحو لقب الدوري الهولندي للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في ثماني سنوات.

    ولم تقتصر بصمة بروست على الساحة المحلية فقط. فقد سجلت المهاجمة الماهرة والمسلية ثلاثة أهداف في تصفيات دوري أبطال أوروبا لتقود فريقها إلى مرحلة المجموعات، ولفتت الأنظار أمام منافسين من النخبة، حتى لو كانت تجربة صعبة من حيث النتائج بالنسبة لتوينتي.

    تتمتع بروست بقدرة رائعة على استخدام كلا القدمين، مما يجعلها مصدر تهديد إبداعي وتسجيلي من الجناح الأيسر، كما تتمتع بروست بأخلاقيات عمل جيدة واستفادت بوضوح من مشاركتها في المنافسات على مستوى الكبار والنخبة خلال العام الماضي، وهو ما يبشر بالخير لمستقبل اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً.

    9كينيدي فولر (أنجل سيتي)

    هناك الكثير من المواهب الأمريكية الشابة المتميزة التي تحظى حالياً بفرصة للتألق في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL). فقد سجل ما لا يقل عن 13 لاعبة مراهقة من اللاعبات المحليات رقماً مزدوجاً في عدد المباريات التي خاضنها خلال موسم 2025، ومن بينهن كينيدي فولر. كما أن ثلاث لاعبات فقط من بينهن لعبن دقائق أكثر من فولر، التي وصلت إلى آفاق جديدة بفضل أدائها ومساهماتها الحاسمة في المباريات خلال عامها الثاني في الدوري.

    لطالما كانت لاعبة خط الوسط المهاجمة الشابة هذه واعدةً معروفةً منذ فترة طويلة. منذ أكثر من عامين، عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، وقعت فولر عقداً مع شركة نايكي لاستخدام اسمها وصورتها وشبهها، في نفس الوقت تقريباً الذي كانت تقضيه مع مجموعة كبيرة من الفرق المحترفة، بما في ذلك واشنطن سبيريت، وكانساس سيتي كارنت، وسان دييغو ويف، ونورث كارولينا كوراج، وحتى تشيلسي، الذي كانت تدربه آنذاك مدربة المنتخب الأمريكي الحالية إيما هايز.

    أدى تعرضها لتلك البيئات إلى قناعة فولر بأنها مستعدة للانضمام إلى كرة القدم للكبار، بدلاً من الالتحاق بالجامعة، وما قامت به منذ توقيعها مع أنجل سيتي قبل أيام قليلة من عيد ميلادها السابع عشر لم يؤد إلا إلى تبرير قرارها. بصفتها صانعة ألعاب مبدعة ومهارة في استخدام كلتا يديها وتسجيل الأهداف، تبرز دائماً قدرة فولر على اختراق الدفاعات عندما تكون في حوزة الكرة، بينما تستمر تنوعها وقدراتها القيادية في التطور بمعدل واعد.

    8لويزا أغوديلو (ديبورتيفو كالي)

    بعد منافسة شديدة مع زميلتها المراهقة جيمينا أوسبينا على فرصة اللعب بين القائمين مع ديبورتيفو كالي في الموسم السابق، برزت لويزا أغوديلو كحارسة المرمى الأولى للنادي في عام 2025، وأثبتت أنها تستحق لقب واحدة من أفضل حارسات المرمى الشابات في العالم. حافظت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً على شباكها نظيفة في 7 مباريات من أصل 14، حيث فاز ديبورتيفو بالبطولة، ثم حافظت على شباكها نظيفة في 5 مباريات أخرى من أصل 6، حيث وصل الفريق إلى نهائي كأس ليبرتادوريس، حيث خسر أمام كورينثيانز بركلات الترجيح فقط.

    حققت أغوديلو صعوداً إيجابياً مماثلاً على المستوى الدولي في العام الماضي أيضاً. تلقت دعوات منتظمة للانضمام إلى المنتخب الكولومبي الأول في عام 2025، حيث خاضت مباراتها الدولية الأولى ضد اليابان في كأس "شي بيليفز"، وكانت هي من اختيرت لتكون الحارسة الأساسية في بطولة القارة تحت 20 عاماً في فبراير، حيث ساعدت شباكها الخالية في خمس مباريات على ضمان التأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في وقت لاحق من هذا العام.

    وهي حارسة مرمى شابة واثقة من نفسها تتحكم في منطقتها ببراعة، وتتمتع بردود فعل سريعة وموقع جيد، كما أن ارتدائها لشارة القيادة في المنتخبات الوطنية للشباب، بما في ذلك منتخب تحت 20 عاماً، على الرغم من كونها واحدة من أصغر اللاعبات في الفريق، يقول الكثير عن شخصية أغوديلو.

    7ترينيتي أرمسترونغ (سان دييغو ويف)

    عندما انتقلت ناومي جيرما من فريق «سان دييغو ويف» إلى «تشيلسي» في يناير 2025، لتصبح بذلك أول لاعبة في كرة القدم النسائية تحصل على راتب قدره مليون دولار، أفادت تقارير نشرتها صحيفة «ذا أثليتيك» أن النادي الذي يلعب في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) كان «مستعدًا لتقبل خسارة» قلب دفاعه ذات المستوى العالمي، وذلك لأن النادي كان قد وقع قبل أسبوع عقدًا مدته ثلاث سنوات مع اللاعبة ترينيتي أرمسترونغ البالغة من العمر 17 عامًا. لم تكن أرمسترونغ قد لعبت أي مباراة احترافية من قبل، ومع ذلك كان نادي سان دييغو واثقاً من قدرتها على الأداء بمستوى يخفف من وقع رحيل جيرما.

    وقد أثبتت ثقة النادي في أرمسترونغ صحتها خلال موسم 2025 من الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL). بالطبع، لم تصل أرمسترونغ بعد إلى مستوى جيرما، لكن ما أظهرته حتى الآن مثير للغاية. فقد اندمجت في الفريق بسلاسة، وشاركت في 18 مباراة كلاعبة أساسية، حيث تأهل فريق "ذا ويف" إلى التصفيات بواحد من أفضل السجلات الدفاعية في الدوري، وسجلت أول أهدافها الاحترافية في الدقيقة 95 لتحدد نتيجة مباراة بين فريقين من كاليفورنيا ضد "باي إف سي".

    ولن يقتصر الحماس لرباطة جأش أرمسترونغ المذهلة ودفاعها القوي وقدرتها على الاحتفاظ بالكرة على سان دييغو وحدها. كانت المدافعة المركزية حاضرة دائماً عندما احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث في كأس العالم تحت 17 عاماً 2024، حيث ساعدت منتخبها على الحفاظ على شباكه نظيفة في أربع مباريات من أصل ستة، لتحقق أفضل نتيجة لها في البطولة منذ عام 2008 - العام الذي تلا ولادتها. ومع استمرار هايز في منح الجيل القادم من أفضل المواهب الأمريكية فرصة في المنتخب الوطني الأول، من المؤكد أن أرمسترونغ ستكون على رادارها.

    6آيارا أغيريزابالا (ريال سوسيداد)

    تتمتع إسبانيا بمجموعة كبيرة من المواهب الشابة الواعدة، وهو ما يتجلى في النتائج الرائعة التي تواصل المنتخبات الوطنية للشباب تحقيقها في البطولات الكبرى. في عام 2024، عندما فازت إسبانيا ببطولة أوروبا تحت 17 سنة للمرة الخامسة، لفتت العديد من اللاعبات الأنظار، لكن أداء آيارا أغيريزابالا كان محط اهتمام خاص. كانت أصغر لاعبة في الفريق بعمر 15 عاماً فقط، لكن طريقة لعبها كانت تدل على عكس ذلك، مما أكسبها مكاناً في فريق البطولة.

    واصلت أغيريزابالا تألقها في بطولات الشباب خلال العام التالي، حيث أبهرت الجميع في كأس العالم تحت 17 عامًا ثم بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، التي فازت بها إسبانيا أيضًا، قبل أن تخطو تلك الخطوة الجريئة إلى كرة القدم للكبار - وتزدهر. هذه اللاعبة المتعددة المواهب التي تلعب في الجانب الأيسر، البالغة من العمر 17 عامًا، كانت لاعبة أساسية منتظمة في ريال سوسيداد هذا الموسم، وقد استحقت ذلك، حيث برزت كواحدة من أفضل اللاعبات في الفريق.

    تستطيع أغيريزابالا لعب أي دور على الجانب الأيسر وفي أنظمة لعب متنوعة، حيث يتناسب دور الظهير الجناح بشكل خاص مع أسلوب لعبها المتكامل، وهي تتمتع بمهارات فنية متميزة، في حين أن قدرتها على التكيف تشير إلى ذكائها الكروي العالي. وقد تم الاعتراف بإمكاناتها الهائلة بشكل ملحوظ في إقليم الباسك الصيف الماضي، عندما وقعت عقداً جديداً مع ريال سوسيداد يمتد حتى عام 2029، ويحظى ذلك الآن بالاعتراف على الصعيد الوطني، حيث تم استدعاء أغيريزابالا في فبراير إلى منتخب إسبانيا الأول للمرة الأولى.

    وقالت سونيا بيرمودز، مدربة منتخب "لا روخا": "نحن مهتمون جدًا باندماجها في أجواء الفريق". وبالنظر إلى ما أظهرته أغيريزابالا في موسمها الأول الكامل في كرة القدم للكبار، فهذا ليس مستغربًا.

    5كلوديا مارتينيز (واشنطن سبيريت)

    كان الأثر الذي أحدثته كلوديا مارتينيز في بطولة كوبا أمريكا العام الماضي، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط، مذهلاً. وعلى الرغم من صغر سنها وقلة خبرتها، سجلت المهاجمة ستة أهداف في خمس مباريات فقط لتفوز بحصة من جائزة الحذاء الذهبي، مما جعلها أصغر لاعبة في تاريخ البطولة تحصل على هذا التكريم. ثلاثية في المباراة الافتتاحية لباراغواي، التي فازت فيها 4-0 على بوليفيا، حددت مسار صيف مارتينيز، الذي شهد أيضاً أهدافاً ضد كل من البرازيل وكولومبيا، اللتين وصلتا إلى النهائي.

    كان المراقبون المتابعون لكرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية على دراية بهذه الموهبة المراهقة. كانت مارتينيز قد أظهرت مهاراتها بالفعل على مستوى المنتخب الوطني للشباب، حيث كانت أفضل هدافة عندما فازت باراغواي ببطولة القارة تحت 17 عامًا في وقت سابق من ذلك العام، كما كانت قد خاضت بالفعل مباريات في كأس ليبرتادوريس. لكنها أعلنت عن نفسها للعالم عندما أتيحت لها الفرصة في صيف 2025، حيث أظهرت حسها الرائع في تسجيل الأهداف، وقدراتها البدنية المذهلة، وحركاتها الذكية.

    وليس من المستغرب أن تؤدي الأحداث البارزة في تلك البطولة إلى وصول اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً إلى ما هي عليه الآن. وقعت مارتينيز مع فريق واشنطن سبيريت في يناير مقابل مبلغ يُصنف ضمن أكبر 10 صفقات في تاريخ كرة القدم النسائية، ومن المقرر أن تنضم هذا العام إلى مجموعة من النجمات الهجومية المتميزات، بما في ذلك أيقونة الولايات المتحدة ترينيتي رودمان. إنها خطوة كبيرة، لكن سجل مارتينيز يشير إلى أنها أكثر من قادرة على تحقيق هذا القفز.

    4كلارا سيراجوردي (برشلونة)

    لعل معظم الفرق النسائية ترى أن الوضع الذي يمر به برشلونة صعب للغاية بحيث يتعذر التغلب عليه. فبسبب القيود التي تفرضها الأوضاع المالية الصعبة، لا يقترب حجم تشكيلة الفريق الكتالوني بأي شكل من الأشكال من الحجم الذي يتمنى أي فريق يشارك في أربع مسابقات أن يكون عليه، لا سيما فريق يطمح للفوز بكل الألقاب المتاحة. أضف إلى ذلك بعض الإصابات المهمة، مثل تلك التي قد تمنع أيتانا بونماتي من اللعب طوال الموسم، وستتضاءل طموحات معظم الفرق. لكن برشلونة يمتلك مجموعة من المواهب الشابة التي لا يمكن لأي فريق نسائي آخر في العالم منافستها.

    كلارا سيراجوردي هي أحدث منتجات أكاديمية لا ماسيا التي حصلت على فرصة لإثبات ذلك. بعد أن خاضت أول مباراة لها مع الفريق الأول في نهاية موسم 2024-2025، اندمجت منذ ذلك الحين بقوة في الفريق الأول وتخفف من المخاوف التي رافقت قلة التعاقدات الصيفية وبعض الإصابات الكبيرة.

    وهي قادرة على لعب أي دور في خط الوسط، وتتمتع بفهم رائع للعبة وقدرات فنية تتماشى مع أسلوب برشلونة، وهو النوع الذي يسمح لها بالتحكم في المباراة حتى في سن 18 عاماً. إن خوضها أول مباراة دولية مع إسبانيا في أكتوبر الماضي، وهي في سن 17 عاماً، وتجديدها للتو عقدها مع برشلونة حتى عام 2028، يقول كل شيء عن التأثير الذي أحدثته في موسمها الأول مع الفريق الأول.

    قالت أليكسيا بوتياس، الفائزة مرتين بجائزة الكرة الذهبية مع برشلونة، لصحيفة"سبورت" عن سيراجوردي في وقت سابق من هذا الموسم: "يبدو أنها لعبت على أعلى مستوى طوال حياتها، بالنظر إلى فهمها للتوقيت والمساحة واللعبة". لا يوجد ثناء أعلى من ذلك.

    3فيليسيا شرودر (هاكن)

    تسير فيليسيا شرودر في الاتجاه الصحيح منذ أن ظهرت لأول مرة في دوري «دامالسفينسكان»، الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم النسائية، في عام 2023 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا. سجلت المهاجمة الشابة ثلاثة أهداف ومررت تمريرة حاسمة واحدة في سبع مباريات أساسية في ذلك العام، قبل أن تواصل أداءها الرائع بتسجيل 12 هدفاً وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة أساسية في عام 2024. ثم، في عام 2025، انتقلت من كونها واحدة من أفضل اللاعبات الشابات في الدوري إلى واحدة من أفضل اللاعبات في الدوري بشكل عام.

    على الرغم من أنها لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها، سجلت شرودر 30 هدفاً وتسع تمريرات حاسمة في 26 مباراة فقط العام الماضي، مما ساعد هاكن على الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2020. حصلت على لقب أفضل لاعبة في الدوري، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل مهاجمة في العام.

    سريعة وذكية وممتازة بكلتا القدمين، لا يوجد الكثير مما لا تمتلكه شرودر. فهي تسجل أهداف رقم 9 الكلاسيكية، حيث تظهر في المكان المناسب في الوقت المناسب لتسجيل أهداف سهلة، بينما تتوغل بانتظام خلف الدفاع لتسجل أهدافاً في مواجهات فردية. لكنها قادرة أيضاً على تسجيل أهداف رائعة، بفضل قدرتها على التسديد من مسافة بعيدة ومهاراتها الرائعة في المراوغة. وهذا الأخير، عندما يقترن بقدرتها المذهلة على رؤية التمريرات، يسمح لها أيضًا بتسجيل العديد من التمريرات الحاسمة.

    تتمتع شرودر بالهدوء والدقة، ومن المؤكد أنها ستكون النجمة الصاعدة التالية في الدوري السويدي الذي سترتقي بمواهبها إلى مستوى جديد، حيث يرتبط اسمها بفرق برشلونة وتشيلسي وليون وفولفسبورغ ومانشستر سيتي. ومن المفترض أن يحصل نادي هاكن على تعويض جيد عندما تغادر في نهاية المطاف، حيث وقعت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً عقداً جديداً حتى عام 2029 العام الماضي.

    2ليلي يوهانس (ليون)

    حققت ليلي يوهانس صعودًا مذهلاً إلى قمة اللعبة خلال السنوات القليلة الماضية، منذ أن أصبحت أصغر لاعبة، ذكراً كانت أم أنثى، توقع عقداً احترافياً مع نادي أياكس، وهي في سن الخامسة عشرة. وبعد سبعة أشهر، كانت تلعب أساسية مع النادي الأمستردامي في دوري أبطال أوروبا، لتصبح أصغر لاعبة تفعل ذلك في صفوف الفريق النسائي خلال مرحلة المجموعات.

    إن كون يوهانس قد أعلنت عن نفسها للعالم في دوري أبطال أوروبا كلاعبة تستحق المتابعة يقول الكثير عن قدرتها على التعامل مع الضغط والارتقاء إلى مستوى المناسبة. في سن السادسة عشرة، لفتت الأنظار باستمرار عندما وصل أياكس إلى ربع النهائي للمرة الأولى، وسرعان ما اندلعت منافسة دولية على خدماتها بين هولندا والولايات المتحدة، وهما من أفضل الفرق في العالم.

    طوال هذه الفترة، لم يتأثر مستوى يوهانس أبداً. استمرت براعتها في المراوغة بالكرة في التميز، وكذلك مدى تمريراتها، وقراءتها للعب، ومعدل أدائها الذي لا تشوبه شائبة. هذه الصفات جعلتها، عندما حسمت مستقبلها مع المنتخب الوطني والتزمت باللعب مع الولايات المتحدة، قادرة على ترك بصمتها على الفور، حيث سجلت هدفاً بعد 10 دقائق من ظهورها الأول مع حاملات لقب كأس العالم أربع مرات.

    والآن، بعد أن ارتقت بهذه الصفات إلى مستوى أعلى على صعيد الأندية عقب توقيعها مع ليون، بطل أوروبا ثماني مرات، أصبحت يوهانس واحدة من أكثر المواهب الشابة إثارة على هذا الكوكب، ويصبح تطور مستقبل هذه اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً أكثر إثارة للاهتمام بسبب القوتين العظمتين اللتين تمثلهما. قد يتراجع معظم اللاعبين تحت أضواء الكشافات هذه؛ لكن يوهانس ليست مثل معظمهم.

    1سيدني شيرتينليب (برشلونة)

    نادرًا ما تظهر موهبة مثل سيدني شيرتينليب. بعد أن تعاقد معها نادي برشلونة في صيف عام 2024 لتتدرب في البداية مع الفريق الرديف، لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة حتى انضمت المراهقة إلى الفريق الأول، حيث ظلت منذ ذلك الحين، وتُحدث فرقًا بشكل منتظم مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في أدوار متنوعة.

    تتميز شيرتينليب بمهارات فنية رائعة، وقد وصفت فيرونيكا ماجليا، مدربتها السابقة في منتخب سويسرا تحت 17 عاماً، قدرتها على التعامل مع الكرة في حديثها لـ GOAL قائلة: "الكرة هي عملياً امتداد لجسدها". والنتيجة النهائية عندما تقرر تمرير الكرة مذهلة بنفس القدر، حيث تسجل هذه اللاعبة المذهلة البالغة من العمر 19 عاماً أهدافاً وتقدم تمريرات حاسمة بكثرة.

    نشأت شيرتينليب في فرق الأولاد في نادي زيورخ، وانضمت إلى الفريق الأول للسيدات وهي في سن السادسة عشرة، وعندما كان وقت اللعب محدودًا بشكل مفاجئ، أظهرت للنادي ما كان يفوته خلال موسمها الوحيد مع غراسهوبرز. وسرعان ما انتقلت إلى كاتالونيا، حيث تتعلم الآن من لاعبات مثل أليكسيا بوتيلاس وأيتانا بونماتي، بينما تستقر بشكل أكثر انتظامًا في دور لاعبة وسط متنقلة بين خطي الدفاع والهجوم، وهو الدور الذي يبدو أنه يناسبها أكثر.

    على الرغم من أنها مجرد لاعبة صغيرة في فريق كبير مثل برشلونة، إلا أنها لا تزال لاعبة قيّمة يقال إن النادي حريص على الاحتفاظ بها على المدى الطويل، لكن الأمر يختلف بالنسبة لشيرتينليب على مستوى المنتخب الوطني. على الرغم من صغر سنها وقلة خبرتها، إلا أنها أصبحت بالفعل نجمة في المنتخب السويسري. لحسن الحظ، يبدو أن المهاجمة تتمتع بالشخصية المناسبة للتعامل مع الضغوط التي يجلبها ذلك، مع استمرارها في التباهي بطموحاتها الكبيرة. 

    قالت العام الماضي: "حلمي الأكبر هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية". أكبر إطراء يمكن أن يُقال لشيرتينليب هو أنه، استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الفائزة بجائزة NXGN 2026 لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف السامي.