NXGN 2026: أفضل 25 لاعبة شابة واعدة في كرة القدم النسائية

نادرًا ما تظهر موهبة مثل سيدني شيرتينليب. بعد أن تعاقد معها نادي برشلونة في صيف عام 2024 لتتدرب في البداية مع الفريق الرديف، لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة حتى انضمت المراهقة إلى الفريق الأول، حيث ظلت منذ ذلك الحين، وتُحدث فرقًا بشكل منتظم مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في أدوار متنوعة.

تتميز شيرتينليب بمهارات فنية رائعة، وقد وصفت فيرونيكا ماجليا، مدربتها السابقة في منتخب سويسرا تحت 17 عاماً، قدرتها على التعامل مع الكرة في حديثها لـ GOAL قائلة: "الكرة هي عملياً امتداد لجسدها". والنتيجة النهائية عندما تقرر تمرير الكرة مذهلة بنفس القدر، حيث تسجل هذه اللاعبة المذهلة البالغة من العمر 19 عاماً أهدافاً وتقدم تمريرات حاسمة بكثرة.

نشأت شيرتينليب في فرق الأولاد في نادي زيورخ، وانضمت إلى الفريق الأول للسيدات وهي في سن السادسة عشرة، وعندما كان وقت اللعب محدودًا بشكل مفاجئ، أظهرت للنادي ما كان يفوته خلال موسمها الوحيد مع غراسهوبرز. وسرعان ما انتقلت إلى كاتالونيا، حيث تتعلم الآن من لاعبات مثل أليكسيا بوتيلاس وأيتانا بونماتي، بينما تستقر بشكل أكثر انتظامًا في دور لاعبة وسط متنقلة بين خطي الدفاع والهجوم، وهو الدور الذي يبدو أنه يناسبها أكثر.

على الرغم من أنها مجرد لاعبة صغيرة في فريق كبير مثل برشلونة، إلا أنها لا تزال لاعبة قيّمة يقال إن النادي حريص على الاحتفاظ بها على المدى الطويل، لكن الأمر يختلف بالنسبة لشيرتينليب على مستوى المنتخب الوطني. على الرغم من صغر سنها وقلة خبرتها، إلا أنها أصبحت بالفعل نجمة في المنتخب السويسري. لحسن الحظ، يبدو أن المهاجمة تتمتع بالشخصية المناسبة للتعامل مع الضغوط التي يجلبها ذلك، مع استمرارها في التباهي بطموحاتها الكبيرة.

قالت العام الماضي: "حلمي الأكبر هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية". أكبر إطراء يمكن أن يُقال لشيرتينليب هو أنه، استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الفائزة بجائزة NXGN 2026 لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف السامي.