AFP
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ولا كلمة!.. برشلونة يحذر هانزي فليك من الوقوع في فخ ألاعيب جوزيه مورينيو الذهنية بعد عودته إلى ريال مدريد!
برشلونة يخشى تكرار الماضي
منذ توليه المسؤولية في كامب نو، حظي فليك بالإشادة لتعامله الهادئ والرزين مع وسائل الإعلام الإسبانية. فقد ابتعد المدرب الألماني باستمرار عن الجدل، مفضلاً إبقاء المؤتمرات الصحفية مركزة بشكل صارم على الخصوم القادمين بدلاً من الانجرار إلى الصراعات الخارجية.
لكن عودة مورينيو الأخيرة إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد دفعت إدارة برشلونة إلى التدخل المباشر. وبحسب SPORT، فقد أطلع مسؤولو النادي مدربهم على الطبيعة المتقلبة التي طبعت فترة مورينيو الأولى في العاصمة الإسبانية.
ويصر العملاق الكتالوني على منع تكرار الأجواء المسمومة التي ميّزت هذه المنافسة في السابق. وذكّر المسؤولون فليك تحديداً بالمعارك النفسية الشرسة التي خاضها مورينيو مع مدربهم السابق بيب جوارديولا، فضلاً عن المشاجرة الشهيرة على خط التماس عندما وضع إصبعه في عين مدرب برشلونة الراحل تيتو فيلانوفا.
- Getty Images Sport
"ولا كلمة!"
عقب إطلاعهم على التاريخ المظلم لهذه المواجهة، وجّه برشلونة تعليمات واضحة تمامًا إلى فليك بخصوص نظيره على مقاعد التدريب. ويزعم التقرير أن التعليمات الصادرة من مجلس الإدارة كانت قاطعة: "لا كلمة واحدة عن مورينيو أو ريال مدريد."
وقد التزم فليك بصرامة بهذا التوجيه، حتى في الوقت الذي أطلق فيه مورينيو بالفعل رصاصات تحذيرية مبكرة. فقد أشار المدرب البرتغالي علنًا إلى قضية نيجريرا المستمرة، فيما أثنى في الوقت ذاته على العمل الذي قام به فليك والمدير الرياضي ديكو.
وعندما سُئل بإلحاح عن قدوم مورينيو قبيل افتتاح برشلونة لمشواره في الدوري أمام إلتشي، أنهى فليك على الفور هذا الخط من الأسئلة، فرد باقتضاب: "هل نلعب غدًا أمام ريال مدريد؟ إذن اسألوني عن إلتشي."
الحفاظ على السلام
تتمثل استراتيجية إدارة نادي كامب نو في حرمان مورينيو من الأكسجين الذي يحتاجه لإشعال خلاف علني. فمن خلال رفض الانجرار إلى هذه المواجهات، يأمل برشلونة في إبقاء الأضواء مسلطة بشكل تام على أرض الملعب وحماية غرفة ملابسه من أي ضغوط خارجية لا داعي لها.
وفي حين يُنظر إلى نهج مورينيو الحالي على أنه أقل ميلاً للمواجهة بقليل مقارنة بفترته السابقة، فإن برشلونة يبقى شديد الحذر من الألاعيب الذهنية للمدرب البرتغالي. وهم يعتقدون أن المدرب المخضرم قد يعود بسهولة إلى أساليبه الاستفزازية إذا شعر بوجود فرصة لزعزعة استقرار الغريم اللدود.
- Getty Images Sport
الاختبار الأصعب يقترب
سيواجه تصميم فليك الدبلوماسي أصعب اختباراته عندما يستضيف برشلونة ريال مدريد في أول كلاسيكو هذا الموسم يوم 25 أكتوبر. وستجبر مواجهة كامب نو الألماني على أن يواجه أخيرًا وبشكل مباشر الأسئلة المتعلقة بمورينيو والمنافسة التاريخية.
وعلى الرغم من السيرك الإعلامي الحتمي المحيط بالمباراة، يُتوقع أن يحافظ فليك على نهجه الحذر. وسيكون التحدي الأكبر أمامه هو تجاوز المؤتمرات الصحفية السابقة للمباراة دون أن يقدم أي تصريحات يمكن أن يستغلها معسكر مدريد كسلاح، مع إبقاء فريقه مركزًا بالكامل على انتزاع ثلاث نقاط حيوية في الليجا.
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