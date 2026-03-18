KSI يُحدث ضجة! نادي داجنهام يُقيل مدربه ويعين نجم إنجلترا السابق آندي كارول مدربًا مؤقتًا بعد أن استثمر يوتيوبر في النادي غير المنتمي للدوري

أقال نادي داجنهام، الذي يلعب في دوري الجنوب الوطني، المدرب برادبري بعد فترة توليه المنصب لمدة سبعة أشهر، في خطوة قاسية هي الأولى من نوعها منذ استثمار كي إس آي في النادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقد أثار توقيت هذا القرار الدهشة في جميع أنحاء الدوري؛ حيث يتأخر فريق داجنهام حالياً بست نقاط عن مراكز الملحق، وجاءت عملية الإقالة بعد أقل من 24 ساعة من الفوز المثير 3-2 خارج أرضه على فريق فارنبورو. وعلى الرغم من هذه النتيجة، يبدو أن الإدارة الجديدة مصممة على أخذ النادي في اتجاه جديد. ويغادر برادبري النادي في الوقت الذي ينتقل فيه إلى فصل جديد من الملكية المدعومة من المشاهير.