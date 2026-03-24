KSI يسخر بشدة من نادي ويلدستون بعد ظهور ساك حسن في برنامج «Baller League UK» للأسبوع الثاني على التوالي رغماً عن رغبة النادي

وصل الخلاف بين حسن ونادي ويلدستون إلى نقطة الانهيار بعد أن تجاهل الجناح أوامر النادي بعدم المشاركة في الجولة الأخيرة من مباريات "بالر ليغ". وعلى الرغم من توبيخ النادي الذي يلعب في الدوري الوطني له علنًا بسبب مشاركته الأولى، عاد حسن إلى ملاعب كرة القدم السداسية لتمثيل فريق "برايم إف سي".

أصبحت البطولة التي يقودها المؤثرون، والتي تبث على قناة سكاي، مصدر إلهاء كبير لفريق ستونز. قرار حسن بإعطاء الأولوية للبطولة ذات الفرق الصغيرة على التزاماته المهنية في جروسفينور فالي أدى فعليًا إلى تجميده خارج صورة الفريق الأول بينما يقاتل النادي من أجل النقاط في الهرم التقليدي.