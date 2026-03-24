Getty/GOAL/IG:@ballerleagueuk@sakhassan7
KSI يسخر بشدة من نادي ويلدستون بعد ظهور ساك حسن في برنامج «Baller League UK» للأسبوع الثاني على التوالي رغماً عن رغبة النادي
عمل صارخ من أعمال التحدي
وصل الخلاف بين حسن ونادي ويلدستون إلى نقطة الانهيار بعد أن تجاهل الجناح أوامر النادي بعدم المشاركة في الجولة الأخيرة من مباريات "بالر ليغ". وعلى الرغم من توبيخ النادي الذي يلعب في الدوري الوطني له علنًا بسبب مشاركته الأولى، عاد حسن إلى ملاعب كرة القدم السداسية لتمثيل فريق "برايم إف سي".
أصبحت البطولة التي يقودها المؤثرون، والتي تبث على قناة سكاي، مصدر إلهاء كبير لفريق ستونز. قرار حسن بإعطاء الأولوية للبطولة ذات الفرق الصغيرة على التزاماته المهنية في جروسفينور فالي أدى فعليًا إلى تجميده خارج صورة الفريق الأول بينما يقاتل النادي من أجل النقاط في الهرم التقليدي.
KSI يستهدف ويلدستون
تحول التوتر من نزاع تعاقدي إلى سخرية انتشرت على نطاق واسع عندما وصل فريق "برايم إف سي" التابع لـ"كي إس آي" لخوض مباراته الأخيرة مرتديًا قمصانًا مصممة خصيصًا. وقد حملت القمصان النص الكامل للبيان الأصلي الذي أصدره نادي "ويلدستون" للتعبير عن شكواه، مما حوّل الموقف التأديبي الرسمي للنادي إلى استهزاء ذي طابع أزيائي.
النص المطبوع على القمصان مأخوذ من بيان صارم أصدره نادي ويلدستون الأسبوع الماضي. وكان النادي قد صرح سابقًا: "نحن على علم بأن ساك حسن، المتعاقد مع نادي ويلدستون، شارك في مباراة بالر ليج الليلة. لم يتم الاتصال بالنادي للحصول على إذن بمشاركة ساك، ولم يتم إخطارنا بمشاركته مسبقًا."
مستقبل حسن في غروسفينور فالي
يبدو أن تداعيات قرار حسن بإعطاء الأولوية لـ«بالر ليغ» قد أدت إلى إنهاء موسمه مع ويلدستون قبل الأوان. ورغم أن النادي لا يزال هو جهة عمله الأساسية، فقد أكد أنه لن يكون جزءًا من خطط الفريق في المباريات المتبقية من موسم الدوري الوطني.
وأوضح رئيس النادي روري فيتزجيرالد: "يدرك ساك وممثلوه أنه ينتهك عقد اللعب الخاص به باختياره المشاركة في دوري بالر". "ولتحقيق الوضوح التام، يحتفظ نادي ويلدستون بتسجيله الرسمي كلاعب، وتبقى أي قرارات تتعلق ببقية هذا الموسم من اختصاص مجلس إدارة النادي".
وأضاف فيتزجيرالد: "لقد اجتمعنا بالفعل مع غاري وفريق التدريب لمناقشة الأفكار قصيرة المدى وطويلة المدى حول تكوين الفريق وتجنيد اللاعبين. لذا فإن أي عمل يمكننا القيام به من الآن وحتى موعد انتهاء فترة الانتقالات يوم الخميس المقبل (27 مارس) من حيث تحسين ما لدينا سيساعدنا على المضي قدمًا في تجديد تشكيلة الفريق خلال الصيف".
ما هي "بالر ليغ"؟
"بالر ليغ" هي مسابقة كرة قدم مصغرة سريعة الوتيرة اكتسبت شعبية كبيرة بفضل مشاركة شخصيات مؤثرة ونجوم محترفين سابقين. ورغم أنها توفر منصة للاعبين للتعريف بأنفسهم، فإن المسابقة غالبًا ما تثير خلافات مع الأندية المحترفة وشبه المحترفة التي تشعر بالقلق من تعرض لاعبيها للإصابة خارج مباريات الدوري الرسمية.