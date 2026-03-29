KSI وآندي كارول «يتواصلان يوميًا» مع تبلور خطة طموحة للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق داجنهام آند ريدبريدج
شراكة قائمة على الحوار اليومي
في حوار حصري مع "صن سبورت"، تحدث كارول بصراحة عن علاقته المتنامية مع شريكه في ملكية النادي. وقد تم تعيين اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم، عقب الإقالة المفاجئة للي برادبري في وقت سابق من هذا الشهر. جاء هذا التعيين بعد أسابيع قليلة من قيام يوتيوبر الذي تحول إلى ملاكم، KSI، واسمه الحقيقي أولاجيد أولاتونجي، بإحداث صدمة في عالم كرة القدم خارج الدوري من خلال شراء أسهم في فريق الدوري الوطني الجنوبي. والآن، أصبح المدير المؤقت يضع زميله المستثمر على قائمة الاتصال السريع، حيث يسعى داجنهام آند ريدبريدج إلى شن هجمة أخيرة للصعود خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.
تأثير KSI في فيكتوريا رود
وفي معرض حديثه عن هذا التعاون، أبدى كارول شفافية تامة بشأن طموحهما الحيوي والصريح قائلاً: «لقد كان العمل معه رائعاً. يمكنك أن ترى بوضوح شخصيته الحقيقية. إنه متحمس للغاية ويرغب في تحقيق النجاح في كل ما يفعله. إنه يبذل جهده بنسبة 100 في المائة، ووجوده ضمن عائلة داجنهام أمر رائع. نتحدث كل يوم. إذا استطعت تحسين أدائه بنسبة 1% واستطاع هو تحسين أدائي بنسبة 1%، فسيعود ذلك بالنفع على الجميع."
ومع ذلك، شدد على أن النادي يتمتع بشبكة دعم أوسع. وأضاف: "ليسنا نحن الاثنين فقط – بل نحن خمسة أو ستة معًا".
السعي وراء نموذج ريكسهام
وقد أثار هذا المشروع الطموح، بطبيعة الحال، مقارنات مع نادي ريكسهام، الذي قفز من الدوري الوطني إلى دوري الدرجة الأولى منذ أن أتم نجما هوليوود ريان رينولدز وروب ماك صفقة استحواذهما على النادي في أوائل عام 2021. وعندما أطلق كي إس آي قنبلة إعلامية بإعلانه أن هدفه النهائي هو قيادة هذا النادي الصغير إلى الدوري الممتاز، لم يبد كارول أي انزعاج على الإطلاق. ودافع عن هذا الهدف المثير، قائلاً: "لا أعتقد أن الأمر يجب أن يفاجئ أحداً عندما يأتي شخص ما لامتلاك نادٍ ويريد أن يحقق نجاحاً. إنهم يريدون الوصول إلى أعلى مستوى، ومن الواضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أعلى مستوى يمكننا الوصول إليه. أعتقد أن أي شخص يمتلك نادياً لكرة القدم أو يشجع نادياً لكرة القدم سيرغب في ذلك وسيكون ذلك حلمه".
بداية مثالية للمدرب المؤقت
على أرض الملعب، انطلقت الحقبة الجديدة ببداية مثالية. ويبتعد داجنهام آند ريدبريدج بأربع نقاط فقط عن مراكز التصفيات بعد فوزه الرائع 3-1 على هامبتون آند ريتشموند بورو. سمح هذا الفوز الحاسم لكارول بالحفاظ على سجله التدريبي المثالي، بعد أن تغلب أيضًا على توركي يونايتد في أول مباراة له على رأس الفريق. كانت أهمية الملكية الجديدة واضحة للغاية خلال الانتصار الأخير، الذي تم بثه مباشرة على يوتيوب لجمهور عالمي بينما كان المؤثر البالغ من العمر 32 عامًا يشاهد المباراة من المدرجات. مع تزايد الزخم، بدأ حلم الصعود السريع يبدو ملموسًا.