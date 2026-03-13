Gazzetta - يوفنتوس، فلاهوفيتش يقترب من الموافقة: التجديد قد يكون لمدة عام واحد فقط

مستقبل دوسان فلاهوفيتش لا يزال أحد القضايا المركزية في سوق انتقالات يوفنتوس. التوقف الطويل للمهاجم الصربي، الذي توقف عن اللعب منذ نهاية نوفمبر ويستعد للعودة غدًا مع أودينيزي، لم يجلب أي أخبار جديدة بشأن رحيل الصربي، مع تلاشي الاحتمالات المختلفة (بايرن ميونيخ، برشلونة).

في كونتينسا، يتشابك هذا الموضوع مع الحاجة إلى إعادة تصميم الهجوم. العودة إلى فلاهوفيتش ليس فكرة يمكن استبعادها: فالمهاجم سيجد بيئة مألوفة له، والأهم من ذلك ثقة لوتشيانو سباليتي، الذي كان قد رقاه قبل الإصابة إلى لاعب أساسي في مركز رقم 9، معتبراً إياه مفيداً لنظام لعبه، والذي يتوق الآن لرؤيته على أرض الملعب.