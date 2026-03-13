Goal.com
مباشر
CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

ترجمه

Gazzetta - يوفنتوس، فلاهوفيتش يقترب من الموافقة: التجديد قد يكون لمدة عام واحد فقط

تتقدم المفاوضات لتجديد عقد اللاعب الصربي مع يوفنتوس: هناك مستجدات بشأن المدة المحتملة للعقد

مستقبل دوسان فلاهوفيتش لا يزال أحد القضايا المركزية في سوق انتقالات يوفنتوس. التوقف الطويل للمهاجم الصربي، الذي توقف عن اللعب منذ نهاية نوفمبر ويستعد للعودة غدًا مع أودينيزي، لم يجلب أي أخبار جديدة بشأن رحيل الصربي، مع تلاشي الاحتمالات المختلفة (بايرن ميونيخ، برشلونة).

في كونتينسا، يتشابك هذا الموضوع مع الحاجة إلى إعادة تصميم الهجوم. العودة إلى فلاهوفيتش ليس فكرة يمكن استبعادها: فالمهاجم سيجد بيئة مألوفة له، والأهم من ذلك ثقة لوتشيانو سباليتي، الذي كان قد رقاه قبل الإصابة إلى لاعب أساسي في مركز رقم 9، معتبراً إياه مفيداً لنظام لعبه، والذي يتوق الآن لرؤيته على أرض الملعب.

  • المال

    على الصعيد الاقتصادي، تناولت الاتصالات الأولية أيضًا مسألة الراتب. يبدو أن يوفنتوس مستعد لتقديم حوالي 6 ملايين يورو في الموسم، تصل إلى 7 ملايين مع المكافآت، وهو مبلغ مشابه لمبلغ النجم الشاب كينان يلدز. وهو انخفاض كبير مقارنة بمبلغ 12 مليونًا إجماليًا يمكن أن يحصل عليه المهاجم في العام الأخير من العقد الحالي الموقع في عام 2022.

    • إعلان

  • مدة قصيرة

    لا تزال مدة التجديد المحتملة مفتوحة: وفقًا لصحيفة Gazzetta dello Sport، يتم التفكير أيضًا في اتفاق قصير الأجل، لمدة عام أو عامين. حل من شأنه أن يضمن ليوفنتوس بعض الأمان الفني ويمنح فلاهوفيتش فرصة لإعادة إطلاق مسيرته مع سباليتي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن مستقبله المهني. تشير جريدة "لا غازيتا" إلى أن الأجواء تبدو أكثر استرخاءً مقارنة بالصيف الماضي: يشارك والده ميلوس بشكل متزايد في الاجتماعات غير الرسمية، في إشارة إلى استئناف الحوار بعد التوترات التي سادت العام الماضي. 

الدوري الإيطالي
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
0