أدلت إيتزيار غونزاليس دي أريبا، التي كانت تعمل سابقًا كأخصائية تغذية في النادي الملكي، بتصريحات حول الكشف الغريب عن خطأ في تشخيص حالة مبابي، ولم تترك مرة أخرى أي كلمة طيبة عن صاحب العمل الذي عملت لديه لسنوات.
ChatGPT كمستشار تغذية؟ موظفة سابقة تهاجم ريال مدريد مجدداً بعد "العار" الذي لحق بكليان مبابي
ورداً على التقارير التي تفيد بأن ريال مدريد قد فحص الركبة الخطأ للنجم الفرنسي، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابة أكثر خطورة، كتبت في قصتها على إنستغرام: "لا أعرف أيهما أسوأ: هذا الأمر، أم أن توزيع المكملات الغذائية (على اللاعبين؛ ملاحظة المحرر) يأتي من النسخة المجانية من ChatGPT."
كانت غونزاليس دي أريبا قد أُعفيت من مهامها قبل بدء الموسم، الأمر الذي شكل مفاجأة لها، فاتهمت المسؤولين بقيادة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، من بين أمور أخرى، بالتلاعب.
وجهت موظفة سابقة اتهامات خطيرة إلى ريال مدريد وبيريز
وبالتالي، فقد أثمرت جهودها إلى درجة أن لاعبين اثنين توجهوا مباشرة إلى بيريز ليخبروه عن التحسن الذي طرأ عليهما. لكن هذا الأمر أدى إلى توترات شديدة. وقالت في ديسمبر لصحيفة ماركا: "حقيقة أن اللاعبين يقولون ذلك ويربطونه بالتغييرات في نظامهم الغذائي ومكملاتهم الغذائية، تولد كراهية لا تطاق من جانب القسم الطبي وموظفي المقصف".
ونتيجة لذلك، طلب القسم الطبي من اللاعبين التوقف عن اتباع تعليمات غونزاليس دي أريبا. "على الرغم من الضغوط، حاول العديد من المحترفين اتباع خططهم الغذائية – جزئياً بالتوازي مع التوجيهات الطبية. "أخبرتهم أن هذا خطأ... كان الأمر مروعاً."
في ذلك الوقت، كان توقيت هذه التصريحات مناسبًا إلى حد ما. فقد عانى العديد من اللاعبين الأساسيين من الإصابات. وبحسب ما ورد، أدى الخطأ الذي وقع في حالة مبابي بشكل أساسي إلى موجة من الاستقالات في الفريق الطبي للنادي المدريدي في بداية العام، قبل أن يعود الدكتور نيكو ميهيتش إلى منصبه كمدير بعد إقالته في نهاية عام 2023.
بعد زلة محرجة: مبابي بادر بمبادرة خاصة به
وكما تسربت المعلومات إلى الرأي العام يوم الثلاثاء، فقد ارتكب أسلاف ميهيتش بعض الأخطاء الجسيمة. وأسوأ ما في الأمر: وفقًا لموقع «ذا أثلتيك»، تم في نهاية المطاف فحص الركبة الخاطئة لمبابي خلال فحص بالرنين المغناطيسي، مما دفعه في النهاية إلى اتخاذ زمام المبادرة واستشارة أخصائي الركبة برتراند سونيري-كوت في باريس للحصول على رأي ثانٍ. وفي غضون ذلك، خاض العديد من المباريات - معتقداً خطأً أن إصابته (التي تم تشخيصها بشكل خاطئ) ستشفى من تلقاء نفسها بمرور الوقت.
اختار مراسل RMC دانيال ريولو كلمات قاسية في برنامج "L'After Foot" قائلاً: "ما حدث هو عار مطلق على ريال مدريد. (...) كان من الممكن أن يكون هذا الخطأ في التشخيص أكثر خطورة، لأن مبابي استغرق وقتًا طويلاً لمعرفة ما يعاني منه. كان نشطًا في مجالات أخرى، بل وخاض بعض المباريات دون أن يعرف بالضبط ما الذي يحدث له. كان من الممكن أن يدمر ركبته."
اعتمد مبابي، بعد لقائه مع سونيري-كوتيه، على برنامج خاص لبناء العضلات، والذي خفف عنه آلامه التي استمرت لأسابيع. في الوقت الحالي، يقول المهاجم إنه لا يشعر بأي ألم، وقد عاد بالفعل إلى الملعب في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.
"ركبتي بخير. إنها تتحسن. الأمور تسير على ما يرام، وأعلم أنه كانت هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع وقيلت أشياء خاطئة"، قال يوم الاثنين، مضيفًا بشكل معبر: "هذه هي حياة الرياضي المحترف. نحن معتادون على أن يقول الناس أشياء دون التحقق منها ودون أي أساس".
كيليان مبابي: بيانات الأداء والإحصائيات مع ريال مدريد هذا الموسم
الألعاب 35 هدف 38 تمريرات حاسمة 6