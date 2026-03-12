إلى أين أنت ذاهب، سيرهو جيراسي؟ بعد أن ذكرت صحيفة بيلد قبل بضعة أسابيع أن نجم مهاجم بوروسيا دورتموند سيوقع في الصيف آخر عقد كبير في مسيرته ويرغب على الأرجح في "جني أموال طائلة" في المملكة العربية السعودية، يبدو أن الأمر لم يعد مؤكداً تماماً.

فكما ذكرت صحيفة بيلد مرة أخرى، فإن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حيث عرض عليه شقيقه ومستشاره ذلك بالفعل في الصيف الماضي، ويحصل فيه على ضعف راتبه السنوي في دورتموند (تسعة ملايين يورو حسب ما تردد)، ليس سوى "الأولوية الثانية".

لا يُستبعد انتقاله إلى الصحراء، ولكن بعض الأندية الأوروبية التي ستلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد اتصلت بإدارة اللاعب الغيني. ويُعد جيراسي على "قائمة الرغبات" خاصة في نادي ميلان، ولكنه ليس المهاجم الوحيد المرشح للانتقال في الصيف.

وفقًا لصحيفة بيلد، فإن بند الخروج المنصوص عليه في عقد غويراسي، والذي يتيح للاعب البالغ من العمر 29 عامًا الانتقال إلى أندية كبرى مختارة مقابل 45 مليون يورو قبل عامين من انتهاء عقده في دورتموند، لا يمكن تفعيله من قبل ميلان، بل فقط من قبل ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو أرسنال أو تشيلسي أو ليفربول. وبالتالي، يمكن لـ BVB التفاوض بحرية على قيمة الانتقال في حالة وجود اهتمام ملموس من الروسونيري. وينطبق ذلك أيضًا على أي اهتمام محتمل من الصحراء.

في غضون ذلك، حدد غويراسي موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله. فهو يريد أن يبلغ النادي، في موعد أقصاه بعد انتهاء الموسم في مايو، ما إذا كان سيطلب الإفراج عنه للانتقال إلى نادٍ آخر أو سيخوض عامه الأخير مع النادي الأصفر والأسود. ولا يزال "حلمه الكبير" هو الفوز بلقب مع دورتموند.

غويراسي هو أيضًا أفضل هداف لدورتموند في الموسم الحالي. سجل 17 هدفًا وصنع ستة تمريرات حاسمة في 37 مباراة رسمية. في موسمه الأول مع BVB، سجل 34 هدفًا وصنع تسعة أهداف أخرى في 45 مباراة رسمية.