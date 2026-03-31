يقال إن نادي أرسنال مهتم بكريستيان كوفاني لاعب باير ليفركوزن. هذا ما أفادت به قناة "سكاي". ووفقًا لذلك، فإن "المدفعجية" ليسوا سوى أحد الأندية الإنجليزية العديدة التي تضع المهاجم الكاميروني على قائمة رغباتها.
70 مليون يورو: يبدو أن أرسنال مهتم بشدة بنجم الدوري الألماني الصاعد
انضم كوفاني إلى فريق «فيركسلف» الصيف الماضي قادمًا من نادي ألباسيتي الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية. وفي موسمه الأول، أظهر أداءً متميزًا على الفور في الدوري الألماني، مما أدى إلى مشاركته في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر باير ليفركوزن أمام أرسنال في المواجهة المباشرة بينهما.
وإجمالاً، سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً 15 نقطة في 39 مباراة رسمية مع ليفركوزن.
باير تريد زيادة قيمة الانتقال بأكثر من عشرة أضعاف
قبل أقل من عام، دفع باير 5.25 مليون يورو فقط كرسوم انتقال لكوفاني - وقد يحقق الآن صفقة ضخمة. فوفقًا للتقرير، يريد نادي الدوري الألماني الحصول على ما بين 60 و70 مليون يورو من المنافسين الإنجليز ذوي الموارد المالية الضخمة مقابل المهاجم - وبذلك يضاعف المبلغ المستثمر أكثر من عشرة أضعاف.
لم يحصل باير على مبلغ أكبر من المبلغ المزعوم الآن في صفقة كوفاني إلا في حالتي كاي هافرتز (الذي انتقل إلى تشيلسي في عام 2020 مقابل 100 مليون يورو) وفلوريان فيرتز (الذي سينتقل إلى ليفربول في عام 2025 مقابل 125 مليون يورو).
نيكولو تريسولدي خليفةً لكريستيان كوفاني في باير؟
يتمتع أرسنال بتشكيلة قوية في خط الهجوم بوجود فيكتور جيوكيريس وكاي هافرتز وغابرييل جيسوس، لكن كوفاني يُعتبر استثمارًا للمستقبل نظرًا لسنه - ولهذا السبب يظل خيارًا مثيرًا لاهتمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وإذا ما غادر كوفاني الدوري الألماني سريعًا، فسيكون لاعب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي من نادي بروج مرشحًا لخلافته في ليفركوزن، وفقًا للتقرير. لكن المهاجم مرشح أيضًا للانضمام إلى بوروسيا دورتموند.
إحصائيات كريستيان كوفاني في موسم 2025/2026:
الألعاب: 39 دقائق اللعب: 1744 الأهداف: 7 تمريرات حاسمة: 8