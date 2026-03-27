فاز اللاعب من هامبورغ على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (المصنف 18) بنتيجة 6-1 و6-2 في مباراة استغرقت 65 دقيقة فقط، وسيواجه الآن يانيك سينر في الدور نصف النهائي. وكان زفيريف قد خسر مؤخرًا أمام الإيطالي المصنف الثاني عالميًا في نصف نهائي إنديان ويلز بنتيجة 2-6 و4-6 دون أن يتمكن من تقديم أي مقاومة.
65 دقيقة فقط من اللعب! ألكسندر زفيريف يحذو حذو يانيك سينر ويصل بسرعة إلى نصف نهائي ميامي
"لقد شعرت ببساطة أنني في حالة جيدة"، قال زفيريف، الذي احتفل بفوزه الرابع على التوالي ضد سيروندولو: "لقد تحدثت طوال العام عن سعيي للعب بأسلوب أكثر هجومية. أشعر أن الأمر سار بشكل مثالي اليوم".
وبفضل هذا الفوز، وصل بطل أولمبياد طوكيو لأول مرة على الإطلاق إلى الدور نصف النهائي في كل من إنديان ويلز وميامي في نفس الموسم. وقال زفيريف إن المواجهة ضد سينر، الذي فاز 6-2 و6-2 على الأمريكي فرانسيس تيافو (المصنف 19)، تمثل الآن "أصعب اختبار"، مضيفًا: "أنا متحمس لذلك. أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو."
زفيريف يأمل في الفوز على سينر
قال زفيريف إن سينر وهو خاضا «بعض المباريات المتقاربة للغاية في السنوات الأخيرة، وكذلك في الأشهر الأخيرة»: «انتهت جميعها لصالحه، لذا آمل ببساطة في نتيجة مختلفة. لقد قدمت أداءً سيئًا في إنديان ويلز».
زفيريف هو آخر ألماني متبقٍ في البطولة في ميامي. فقد خرجت إيفا ليس وإيلا سايدل وتاتيانا ماريا في منافسات السيدات، وكذلك يان-لينارد ستروف ويانيك هانفمان ودانيال ألتماير في منافسات الرجال، من الدور الأول. أما لورا سيجموند فقد خرجت من الدور الثاني.