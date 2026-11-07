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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
علي رفعت

45 دقيقة كافية مع مورينيو.. ريال مدريد عقليته مختلفة وفلسفة البرتغالي خنقت المنافسين!

فقرات ومقالات
فالنسيا ضد ريال مدريد
فالنسيا
ريال مدريد
الدوري الإسباني

ريال مدريد مورينيو.. إنهاء المعارك الكبرى قبل أن تبدأ!

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سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

بينما كان الفريق يدفع أثمانًا باهظة جراء التراخي والاطمئنان المبكر في الموسم الماضي، يفرض ريال مدريد الحالي نسخة بالغة النضج والهدوء، محولًا الأشواط الأولى إلى مقصلة فنية تنهي طموحات الخصوم وتمنح المدرب رفاهية إدارة المجهود.

أظهرت مواجهة فالنسيا في معقل الخفافيش بملعب ميستايا ملامح التحول الفارق في شخصية ريال مدريد، حيث لم يعد الفريق يسمح لنفسه بالدخول في دوامة الحسابات المعقدة أو منح الخصوم فرصة لترتيب الصفوف، بل انقض على مجريات اللقاء بفرض أسلوب خانق ونسق لا هوادة فيه، ليحسم الشوط الأول بهدفين قبل أن يضيف الثالث في الشوط الثاني، ويجرد أصحاب الأرض من أي سلاح فني أو معنوي، في تكريس مباشر لعقلية جديدة ترتكز على مبدأ إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن ثم التفرغ لإدارة الطاقات والمنافسات المتلاحقة.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    كوابيس الماضي القريب وتبديد المكتسبات

    عاش مشجعو ريال مدريد تفاصيل موسم سابق شديد القسوة تحت الإشراف الفني لتشابي ألونسو وتبعه ألفارو أربيلوا وقبلهما كارلو أنشيلوتي، حيث كان العيب المزمن والواضح للجميع هو غياب القدرة على قتل المباريات وإغلاق منافذ العودة أمام الخصوم، إذ تقدم الفريق في مناسبات لا حصر لها بهدف أو بهدفين، وسرعان ما استسلم لحالة غريبة من الهدوء المفرط والاطمئنان الزائف.

    الأمر الذي سمح لأندية متوسطة وصغيرة بالعودة في النتيجة وخطف نقاط مصيرية، مما مهد الطريق تمامًا أمام برشلونة للتحليق بالصدارة وحسم سباق الليجا في وقت مبكر جدًا بسبب سوء التقدير والتراخي غير المبرر بعد ضمان الأسبقية المبدئية.

  • بصمة مورينيو وفلسفة الثبات الذهني

    التحول الجذري في الموسم الحالي يرتبط بشكل وثيق بما غرسه جوزيه مورينيو داخل أروقة غرفة الملابس، حيث تحولت التشكيلة إلى مجموعة تملك صلابة نفسية وتركيزًا حديديًا يتصاعد مع إطلاق الحكم لصافرة البداية، ولم يعد الأمر مقتصرًا على المبادرة التهديفية، بل تجاوزها إلى إظهار شخصية شرسة قادرة على التعامل مع التأخر في النتيجة خارج الديار في البطولات القارية والمحلية دون فزع أو تخبط.

    فالروح التي يلعب بها الفريق تعكس رغبة عارمة في تجنب مطبات الاستنزاف البدني عبر مباغتة الخصوم بثنائية وثلاثية ورباعية في أول 45 دقيقة، ليتحول نصف اللقاء الثاني إلى حصة تدريبية لتدوير التشكيل وتجريب الحلول البديلة.

  • imago-sport-1085659177.jpgDeFodi Images

    خنق كامل للمنافس فوق عشب ميستايا

    تجلت هذه الفلسفة بأوضح صورها في مواجهة فالنسيا، فرغم التسليم المسبق بأن المنافس يعاني من تراجع واضح في جودة أفراده ونتائجه، إلا أن السيطرة الملكية كانت كاسحة لدرجة منعت الخفافيش حتى من عبور خط منتصف الملعب في أغلب الفترات.

    وتحولت نسبة الاستحواذ البالغة 75 في المئة في بعض الأوقات إلى حصار محكم أسفر عن هدفي فالفيردي وجولر، وألغى تمامًا أي ميزة للملعب الصعب، مما برهن على أن ما يقدمه ريال مدريد راهنًا ليس وليد الصدفة، بل هو نهج صارم يقضي بنسف طموح المنافس قبل أن ينمو، وترك مساحة واسعة للتعامل مع ضغط الروزنامة بأقل الخسائر البدنية.

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  • بيت القصيد

    تكمن قوة ريال مدريد هذا الموسم في إدراكه أن الألقاب تضيع بالتساهل مع الفرق الصغرى والمتعثرة، لذا اختار الفريق أقصر الطرق لفرض هيبته عبر إعدام آمال المنافسين في نصف الوقت، ليتحول الشوط الأول إلى منصة إطلاق تضمن النقاط وتحمي المسيرة الطويلة من مفاجآت الغدر الكروي.

المباريات التالية
TDV

TDV

كأس ملك إسبانيا

10 نوفمبر 2026

فالنسيا

فالنسيا

ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني

21 نوفمبر 2026

سيلتا فيجو

سيلتا فيجو