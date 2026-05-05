3x3 حقبة إنتر الجديدة وكارثة ميلان واحتياجات يوفنتوس

ستيفانو سيلفستري - لا مفر من ذلك: إذا كان ماسيميليانو أليجري يُعتبر المدرب الذي يركز على النتائج بامتياز، فإن كرة القدم نفسها كذلك. بمعنى أنه إذا أبليت بلاءً حسناً، تُشاد بك، وإذا لم تفعل، تُنتقد بشدة. و«الأداء الجيد»، في هذه الحالة بالتحديد، يعني «الفوز». ها هو الأمر: ميلان لم يعد يعرف معنى الفوز. لم يفز سوى مرتين في آخر سبع جولات، وهي فترة مظلمة للغاية تحولت إلى حلقة مفرغة من الهزائم والانهيارات والاعتراضات. وفي تضخم قناعات من يشيرون إلى المدرب باعتباره المذنب الأكبر.
أليجري ليس المذنب. لديه تشكيلة لاعبين تناسب المراكز الأولى، لا المركز الأول. إنه يحافظ على ميلان في مسار تحقيق الهدف المحدد في بداية الموسم، أي العودة إلى دوري أبطال أوروبا، وهو هدف يذكره المدرب بشكل شبه هوس للمتشائمين في كل مؤتمر صحفي أو مقابلة. بالتأكيد، لم يكن الانهيار الحاد في الشهر ونصف الشهر الماضيين متوقعاً ولا يمكن تبريره بشكل موضوعي. لا يمكن قبول الخسارة بهذه الطريقة أمام أودينيزي، وينطبق الأمر نفسه على الهزيمة يوم الأحد أمام ساسوولو، على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 من الشوط الأول بسبب طرد توموري.
لكن ما هو على المحك هو قبل كل شيء الثغرات في تشكيلة لا تزال غير كاملة: من دفاع بدا في البداية منيعاً أو شبه منيع، ثم عاد ليتلقى أهدافاً كثيرة كما في المواسم الماضية، إلى هجوم لم يقدم أي ضمانات أبداً، بين تقلبات لياو وإصاباته، والجفاف التهديفي الصارخ لبوليسيتش، والأداء غير الكافي لنكونكو وفولكروج، وخيمينيز. كان الأداء الهجومي في الجولات الأخيرة كارثياً: أربعة أهداف فقط، ثلاثة منها ضد تورينو والآخر ضد فيرونا.
لقد جرب أليجري كل شيء، وقام بتغيير اللاعبين، وحتى تشكيلة الفريق في إحدى المباريات. والآن فقد أيضاً نجمه مودريتش، الذي لم يتم استبداله بشكل مناسب بجاشاري. له أخطاؤه، كأي مدرب في مثل هذه الحالة، لكن التفكير في عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل سيكون بمثابة جنون. هنا نخاطر بالنظر إلى الإصبع بدلاً من القمر، والتوقف عند السطح ونسيان كل ما تم إنجازه من إيجابيات مقارنة بالعام الماضي. ذلك العام كان كارثياً حقاً. وكما ذكر ماكس نفسه يوم الأحد، "لا يمكننا أن نضيع 10 أشهر من العمل الذي تم إنجازه بطريقة معينة". 10 أشهر لا تزال موجودة، أمام أعين الجميع. وقد أدت إلى بناء هدف أوروبي لا يزال ممكنًا فحسب، بل إنه في متناول اليد إلى حد كبير.