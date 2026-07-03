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255 مليون دولار.. نجم فرنسا المعتزل يصف عرض ريال مدريد لأوليسي بـ "الجنوني"!
صعود أوليسي: من ريدينج إلى بايرن ميونخ وكأس العالم
في الوضع الراهن، لا يزال النجم البرازيلي نيمار أغلى صفقة انتقال شهدها عالم كرة القدم الاحترافية على الإطلاق — حيث غادر صانع الألعاب الجنوب أمريكي نادي برشلونة متوجهاً إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في أسواق الانتقالات حول العالم.
وقد يرتفع هذا المعيار قريبًا إلى مستوى أعلى قليلاً، مع استمرار فلورنتينو بيريز في اتباع نهجه «الجالاكتيكو» في بناء تشكيلة الفريق في سانتياجو برنابيو. فرئيس ريال مدريد لا يخشى أبدًا إنفاق مبالغ طائلة من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين على وجه الأرض.
أوليس ينضم الآن إلى تلك المجموعة من المواهب، حيث قطع هذا اللاعب المتألق البالغ من العمر 24 عامًا شوطًا طويلاً في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. في عام 2021، كان يلعب في دوري الدرجة الثانية مع فريق ريدينج - قبل أن ينتقل في صيف ذلك العام إلى فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .
ومنذ ذلك الحين، ألهب أرجاء الدوري الإنجليزي، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، وانضم إلى هاري كين وزملائه في بايرن ميونخ - حيث فاز بلقب الدوري الألماني مرتين - وشكل جزءًا من منتخب فرنسا المرعب في كأس العالم 2026.
سجل أوليسي أرقاماً رائعة خلال موسم 2025-26، حيث أحرز 25 هدفاً وصنع 28 تمريرة حاسمة، وهو الأداء الذي لفت انتباه عمالقة الدوري الإسباني في العاصمة الإسبانية إلى الجناح المولود في لندن.
ويُزعم أن ريال مدريد مستعد لصنع التاريخ من خلال أي محاولة للتعاقد مع أوليسي، في سعيه لإضافته إلى خط هجوم يضم بالفعل مواطنه كيليان مبابي واللاعب البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور.
- Getty/GOAL
هل يستحق أوليسي 223 مليون يورو إذا قدم ريال مدريد عرضًا لانتقاله؟
هل يستحق أوليسي مثل هذا التقدير، أم أن رسوم الانتقالات في العصر الحديث تفتقر إلى المنطق؟ ورداً على هذه الأسئلة، قال اللاعب الفرنسي السابق ساها — في حديثه بالتعاون مع موقع Freebets— لموقعGOAL: «إنها أرقام جنونية تماماً. لكنني أعتقد أنه يستحق كل هذا الإشادة والنقاش، لأن ما حققه هذا الشاب في غضون سنة إلى سنتين أمر لا يُصدق.
«عليكم أن تتذكروا أنه كان يلعب مع كريستال بالاس، ولا أعتقد أن الناس قد أدركوا حقًا حجم هذا النوع من الموهبة. وهذه قصة جميلة أيضًا، لأن شخصًا يمكن وصفه بأنه غير مبالٍ ولا يهتم، وربما لا يحب كرة القدم بالطريقة التي نحبها نحن، قد أسكت كل الألسنة في هذا العالم وقال: «اسمعوا، عندما تمارسون كرة القدم بهويتكم الخاصة، يمكنكم تحقيق أشياء مذهلة». والآن يلاحقه الناس بجنون. هذا أمر رائع.”
أوليسي يُقارن بزيدان في سعي فرنسا لتحقيق المجد في كأس العالم
وأضاف ساها، في معرض حديثه عن إنجازات أوليسي في كأس العالم 2026، في الوقت الذي تعزز فيه فرنسا مكانتها كمرشحة للفوز باللقب العالمي في أمريكا الشمالية: «لم يسجل أي هدف، لكنه كان محروماً من الحظ. لم يسجل بعد، لكنه كان بإمكانه تسجيل أربعة أو خمسة أهداف وتقديم سبع تمريرات حاسمة. ولم يقدم أي لاعب أداءً يضاهي أداءه.
«أتذكر أن [زين الدين] زيدان كان، بطريقة ما، في قمة تألقه عام 2006، حيث مزق دفاعات البرازيل وإسبانيا إربًا. وكانت تلك ذكرى لا تُنسى. ورؤية أوليسي وكأنه يطير في الهواء، وكأن هؤلاء اللاعبين يلعبون بخفة شديدة ويؤدون كأنهم سيمفونية، هو أمر جميل حقًا.
«لا يمكنك اللحاق بهم، ولا يمكنك الضغط عليهم، ولا يمكنك إيقافهم. هؤلاء اللاعبون يتمتعون بثقة تجعلك لا تستطيع الاقتراب منهم، ومن الصعب جدًا جدًا الدفاع ضدهم. لذا، في النهاية، وبفضل الإيقاع الذي يفرضه أوليسي في خط الوسط، يجدون التمريرة التالية، وهكذا يبدأ الأمر، ويكون مبابي في النهاية ليقوم بدوره. إنه منظر جميل حقًّا.»
- Getty Images Sport
مباريات فرنسا: المواجهة الحاسمة في دور الـ16 مع باراجواي هي المحطة التالية لأوليسي وزملائه
وقد أكد نادي بايرن ميونخ مرارًا وتكرارًا أنه لا ينوي التخلي عن أوليسي، حيث يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2029. والنادي مستعد لرفض حتى أكبر العروض، لكن عزمه قد يتعرض للاختبار خلال الأسابيع المقبلة.
وستعود فرنسا - التي تضم في صفوفها العديد من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية - إلى الملاعب يوم السبت عندما تواجه باراجواي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم. ومن المتوقع أن يتغلب المنتخب الفرنسي بسهولة على منافسه من أمريكا الجنوبية، بالنظر إلى الثروة الهجومية الهائلة التي يمتلكها المدرب ديدييه ديشان.
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