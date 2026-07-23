مفاجأة .. 23 مليون توقيع لطرد الأرجنتين من كأس العالم "مدى الحياة"!

وتوج المنتخب الإسباني، بلقب كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ميتلايف، بهدف دون رد، أحرزه فيران توريس، في الدقيقة 106، بصناعة من نيكو ويليامز.

المباراة التي أدارها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، شهدت العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، بين توجيه اتهامات إلى ماك أليستر ونيكولاس تاليافيكو، ثنائي الأرجنتين، بارتكاب أخطاء تستوجب الحصول على بطاقة، فيما تم إلغاء هدفين لإسبانيا، من قِبل نيكو ويليامز وفيران توريس.

هذا الفوز حرم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التتويج باللقب قبل رقصته الأخيرة، حيث يزعم بأنه سيتوقف عن مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، في الوقت الذي فشل فيه قائد إنتر ميامي، في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، أو تحقيق لقب الهدّاف التاريخي، الذي حسمه كيليان مبابي، برصيد 22 هدفًا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق الميدالية البرونزية، كأكبر إنجاز له في المونديال منذ لقب 1966، بعد الفوز على فرنسا، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي شهدت نتيجة دراماتيكية، بنتيجة (6-4).