واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاثية. ووقوف الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو. مبابي؟ لا، هو لم يلعب تلك المباراة. ولا هالاند، ولا سيمينو، ولا لاعبو غوارديولا الآخرون. من سجل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي هو فيديريكو فالفيردي، الذي أثبت مرة أخرى أنه أحد أقوى لاعبي الوسط في العالم. لاعب وسط من منطقة إلى منطقة، ولكنه يلعب أيضاً كظهير أيمن عند الحاجة؛ مع أرقام لاعب وسط مهاجم: في هذا الموسم، سجل 18 هدفاً مع ريال مدريد، وسجل 6 أهداف و12 تمريرة حاسمة. أرقام رائعة.
ترجمه
2016-2026، عشر سنوات لفالفيردي في ريال مدريد: من حدس زيدان إلى ثلاثية مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
10 سنوات لفالفيردي في ريال مدريد
ريال مدريد اكتشفه قبل 10 سنوات في نادي بينارول، حيث لعب 10 مباريات فقط. بل إن النادي كان قد حجزه في العام السابق لتفادي منافسة الأنديةالأخرى. السعر؟ 5 ملايين يورو. اليوم، هذا الأمر يبدو مضحكًا. لقد أدار ريال مدريد نموه بعناية واهتمام، وحرص النادي على أن يخطو كل خطوة في الوقت المناسب، واليوم، ها هم يمتلكون لاعبًا من الطراز الرفيع: بدأ في ريال مدريد كاستيا، فريق الشباب للبلانكوس، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى ديبورتيفو لا كورونيا، والتي ستظل تجربته الوحيدة بعيدًا عن مدريد. المدرب الذي كان لديه البصيرة لمنحه الاستمرارية كلاعب أساسي كان زين الدين زيدان في 2019-20، الموسم الذي سجل فيه أول أهدافه مع ريال مدريد وفاز بأول لقب له في الدوري الإسباني. الباقي هو تاريخ، مكون من جوائز وكؤوس (14) وأهداف. تخصصه هو التسديد من خارج منطقة الجزاء، ومن بين الإحصائيات التي تستحق أن نضع عليها علامة حمراء هي دقة التمريرات بنسبة 91٪.
العقد، بند الفسخ ومصلحة يونايتد
لديه عقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2029 وبند جزائي لا يمكن لأحد الوصول إليه: المبلغ هو مليار يورو؛ وهو مبلغ لا تستطيع حتى الأندية العربية الوصول إليه. حتى اليوم، وبغض النظر عن الشرط، يبدو من المستحيل رؤية فيديريكو فالفيردي يرتدي قميصًا آخر: في الصيف الماضي، كانت هناك شائعات عن اهتمام مانشستر يونايتد به، لكن اللاعب لم يفكر أبدًا في إمكانية مغادرة النادي الإسباني. اللاعب ممتن للنادي الذي اكتشفه وهو صغير في أوروغواي وأوصله إلى قمة العالم. واليوم، وقف بيرنابيو على قدميه من أجله.