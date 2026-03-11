2016-2026، عشر سنوات لفالفيردي في ريال مدريد: من حدس زيدان إلى ثلاثية مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد اكتشفه قبل 10 سنوات في نادي بينارول، حيث لعب 10 مباريات فقط. بل إن النادي كان قد حجزه في العام السابق لتفادي منافسة الأندية الأخرى. السعر؟ 5 ملايين يورو. اليوم، هذا الأمر يبدو مضحكًا. لقد أدار ريال مدريد نموه بعناية واهتمام، وحرص النادي على أن يخطو كل خطوة في الوقت المناسب، واليوم، ها هم يمتلكون لاعبًا من الطراز الرفيع: بدأ في ريال مدريد كاستيا، فريق الشباب للبلانكوس، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى ديبورتيفو لا كورونيا، والتي ستظل تجربته الوحيدة بعيدًا عن مدريد. المدرب الذي كان لديه البصيرة لمنحه الاستمرارية كلاعب أساسي كان زين الدين زيدان في 2019-20، الموسم الذي سجل فيه أول أهدافه مع ريال مدريد وفاز بأول لقب له في الدوري الإسباني. الباقي هو تاريخ، مكون من جوائز وكؤوس (14) وأهداف. تخصصه هو التسديد من خارج منطقة الجزاء، ومن بين الإحصائيات التي تستحق أن نضع عليها علامة حمراء هي دقة التمريرات بنسبة 91٪.