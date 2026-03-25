200 مليون يورو مقابل مايكل أوليسي؟ مسؤولو بايرن ميونيخ يتخذون قرارًا حاسمًا بشأن العروض الضخمة المقدمة من ريال مدريد وليفربول

من الغريب: كان ماركوس كروش قد تطرق مؤخرًا في برنامج "Aktuelles Sportstudio" على قناة ZDF إلى الشائعات حول سعي ريال مدريد للتعاقد مع أوليسي، وذلك ردًا على ملاحظة ساخرة من الرئيس الفخري للاتحاد الألماني لكرة القدم أولي هونيس. وقال: "إذا أراد مايكل أوليسي الانتقال إلى ريال مدريد، فستكون هناك فرص لذلك".

لكن وفقاً للمعلومات المتوفرة، يشعر أوليسي بالراحة في ميونيخ، ويستمتع بالحياة في عاصمة بافاريا، كما أنه يحظى بتقدير كبير داخل الفريق. كما أن الآفاق الرياضية تبدو واعدة أيضاً. قبل بضعة أشهر من نهاية الموسم، لا يزال بايرن ميونيخ في المنافسة على جميع الألقاب الثلاثة. لقب الدوري في متناول اليد، وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس ألمانيا، وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيخوض المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد يومي 7 و15 أبريل.

وفي حديثه إلى مجلة "سبورت بيلد"، أكد لينارت كارل أيضًا على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها أوليسي داخل الملعب وخارجه: "في غرفة تغيير الملابس، هو عكس الصورة التي لدى الجمهور عنه تمامًا. إنه يطلق الكثير من النكات ونشط جدًا داخل الفريق. مايكل يتمتع بروح دعابة رائعة. إنه محبوب جدًا في الفريق ولاعب كرة قدم متميز. يسجل أهدافًا رائعة، ويقدم تمريرات حاسمة، ودائمًا ما يكون حاضرًا من أجل الفريق. مايكل لاعب أساسي في بايرن ميونيخ ويتمتع ببيئة جيدة جدًا هنا. لذلك لا أعتقد أنه سيذهب إلى مكان آخر، بل سيبقى في بايرن ميونيخ وسيصنع عصرًا هنا."