193 مليون يورو مقابل 16 هدفًا! فولتيمادي ورفيقيه دليل إدانة فشل ثورة نيوكاسل

الهجوم ليس المشكلة الوحيدة، لكنه أكبر نقطة ضعف. ويضاف إلى ذلك دفاع متزعزع، ومشاكل الإصابات، وتراجع غامض في الأداء خلال الشوط الثاني. قبل سبع جولات من نهاية الموسم، يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر المخيب للآمال في الترتيب. ومن المرجح أن المركز الخامس سيكون كافياً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن الفارق عن هذا المركز يبلغ بالفعل سبع نقاط كاملة. كما أن الفارق عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي يبلغ ست نقاط. ناهيك عن أن أداء نيوكاسل في تراجع، وأنه لا يزال أمامه فرق مثل تشيلسي أو فرق إيفرتون أو برينتفورد التي تتمتع بمستوى عالٍ.

من المنطقي في مثل هذه الحالة أن يكون هناك نقاش حول المدرب. لكن هذا لا يحدث في نيوكاسل. لا يزال هاو يحظى بثقة مسؤولي النادي على الرغم من الانتقادات الكبيرة من الجماهير لقراراته أثناء المباريات. يشغل المدرب البالغ من العمر 48 عامًا منصبه منذ نهاية عام 2021. في موسمه الأول، أنقذ النادي من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ثم نجح لاحقًا في التأهل مرتين إلى دوري أبطال أوروبا وفاز بكأس كاراباو عام 2025، وهو أول لقب للنادي منذ ما يبدو وكأنه دهر.

لذلك، فهو يتمتع بثقة ويجب أن يبقى. لكن هذا لا ينطبق على جزء كبير من التشكيلة. أفادت قناة سكاي سبورتس عن إعادة هيكلة كبيرة من المقرر إجراؤها في الصيف في النادي الذي تموله المملكة العربية السعودية. تم تحديد المواقع التي تحتاج إلى دماء جديدة بوضوح، حيث يتحدثون عن ما يصل إلى ثمانية لاعبين جدد. من بين أمور أخرى، يُقال إنه بالإضافة إلى حارس مرمى جديد، يجب أيضًا ضم مهاجم جديد قبل بداية الموسم على الرغم من الاستثمارات الضخمة.

من ناحية أخرى، قد تكون هناك تغييرات مؤلمة. تنتهي عقود اللاعبين المخضرمين كيران تريبير (35) وفابيان شار (34). كما انتشرت مؤخرًا شائعات حول انتقال نجمي خط الوسط ساندرو تونالي (25) وبرونو جيمارايس (28). يُقال إن اللاعب الدولي الإيطالي تونالي مرشح للانضمام إلى عدة منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل يوفنتوس وريال مدريد. كما أن هناك اتصالات بين القائد جيمارايس ومانشستر يونايتد، حيث سيصبح مكانه شاغراً في قلب الدفاع بعد رحيل مواطنه البرازيلي كاسيميرو.

كما قد يضغط تينو ليفرامينتو (23 عامًا) وجوردون (25 عامًا) من أجل الرحيل، في حال فشل الفريق في التأهل للمسابقات الدولية. ومع ذلك، لم يعلن أي لاعب حتى الآن عن رغبته في الرحيل في الصيف، وفقًا لـ"سكاي سبورتس". لكن في حال حدوث ذلك، فإن النادي يرغب في تجنب تكرار الموقف الذي حدث مع إيزاك المضرب عن اللعب في الصيف الماضي. كان نيوكاسل قد عرقل لفترة طويلة انتقال السويدي إلى ليفربول، مما تسبب في الكثير من الاضطراب، لكنه وافق في النهاية على الانتقال. ويُقال سراً إن هذا تسبب في ضرر دائم "وأدى إلى أضرار لاحقة لهذا الموسم". ومع ذلك، هناك إجماع على أنه لا ينبغي بيع أي لاعب، مهما كان رغبته في الانتقال، بأقل من قيمته السوقية.