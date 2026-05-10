10 طلبات .. إيران تحدد مطالبها من أجل المشاركة في كأس العالم
طهران تطالب بالاحترام والأمن
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم (FFIRI) رسمياً أن المنتخب الوطني للرجال يعتزم المشاركة في كأس العالم 2026، إلا أنه لن يفعل ذلك إلا إذا استوفت الدول المضيفة الثلاث - الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - مجموعة من الشروط الصارمة.
ويأتي هذا في أعقاب فترة من التوترات الجيوسياسية الحادة والصراع الإقليمي الذي ألقى بظلاله على الاستعدادات للبطولة.
وفي بيان صدر على موقعه الرسمي، أوضح الاتحاد موقفه قائلاً: "سنشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، لكن على الدول المضيفة أن تأخذ مخاوفنا في الاعتبار. سنشارك في بطولة كأس العالم، لكن دون التنازل عن معتقداتنا وثقافتنا وقناعاتنا".
خطة من 10 نقاط لتعزيز المشاركة
وقد أوضح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم (FFIRI) مهدي تاج متطلبات الاتحاد خلال بث تلفزيوني على التلفزيون الحكومي، حيث حدد 10 شروط محددة لمشاركة المنتخب.
وتشمل هذه المطالب كل شيء بدءًا من الترتيبات الإدارية واللوجستية وصولاً إلى التمثيل الرمزي للبلاد طوال فترة الحدث الذي يستمر لمدة شهر في أمريكا الشمالية.
وأكد تاج أن الشروط تشمل منح التأشيرات واحترام طاقم المنتخب الوطني وعلمه ونشيده الوطني خلال البطولة، فضلاً عن مطالب بتوفير إجراءات أمنية مشددة في المطارات والفنادق والطرق المؤدية إلى الملاعب التي سيلعب فيها الفريق.
ويولي الاتحاد اهتماماً خاصاً بسلامة وفد المنتخب وحركته طوال فترة إقامته في المدن المضيفة.
مخاوف بشأن تأشيرات دخول اللاعبين النجوم
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في مسألة دخول اللاعبين والمسؤولين إلى أمريكا الشمالية. فقد رفضت كندا مؤخرًا دخول رئيس الاتحاد بسبب صلات مزعومة بالحرس الثوري الإيراني، مما شكل سابقة تسعى طهران جاهدة لتجنبها.
وتطالب إيران الآن بعدم معاقبة لاعبي كرة القدم المحترفين الذين أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عملية طلب التأشيرة.
وكان تاج واضحاً بشأن الأسماء المعنية، حيث صرح قائلاً: "يجب منح التأشيرات دون أي مشاكل لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، خاصة أولئك الذين أتموا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري الإسلامي، مثل مهدي تاريمي وإحسان حاج صافي".
الفيفا تحافظ على الوضع الراهن
على الرغم من الجدل المتصاعد والتحذيرات الصادرة من طهران، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو أن جدول البطولة سيسير كما هو مخطط له. وتتوقع الهيئة الإدارية أن تلتزم الدول المشاركة بمبارياتها بغض النظر عن الأجواء السياسية، مع العمل في الوقت نفسه على معالجة التحديات اللوجستية المتعلقة بالترتيبات الداخلية للدولة المضيفة.
وقد أُدرجت إيران، التي من المقرر أن تتخذ من توكسون بولاية أريزونا مقراً لها خلال كأس العالم، في المجموعة G إلى جانب نيوزيلندا وبلجيكا ومصر. ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو.