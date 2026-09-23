توفي متأثرًا بهذا الوباء .. المحكمة تفجر مفاجأة مدوية في قضية دييجو أرماندو مارادونا!

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إثر سكتة قلبية أثناء نومه في منزله بمدينة تيجري، يوم 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عامًا.

وجاءت وفاة مارادونا بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج ورم دموي في الدماغ.

ومع دخول المحاكمة الجارية في سان إيسيدرو مراحلها الختامية، وبعد الاستماع إلى 76 شاهدًا، فاجأ خبير المحكمة الرسمي فيراري سير الجلسات باقتراحه أن النجم الأرجنتيني ربما توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).