"أخشى أن يضيع هوية الجزائر" .. جمال بلعمري يهاجم رياض محرز وفلادمير بيتكوفيتش

أعرب جمال بلعمري عن استيائه الواضح من المردود الذي قدمه جناح الأهلي السعودي الحالي، رياض محرز، خلال المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الأردني، والتي حول خلالها الخضر تأخرهم بهدف في الشوط الأول إلى فوز قاتل بنتيجة "2-1" في الدقائق الأخيرة.

ويرى بلعمري أن النجم العالمي لم يظهر بالصورة المعتادة التي كانت تنتظرها منه الجماهير الجزائرية، خصوصًا في التعامل مع الفرص السانحة للتسجيل التي أتيحت له أمام المرمى.

وقال بلعمري في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية: "رياض محرز أمس أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، ولم يكن أبدًا اللاعب الذي نعرفه وندرك قيمته ومستواه".

وأضاف مدافع "الخضر" السابق بلهجة حملت الكثير من العتاب: "محرز في بعض المباريات يكون في أفضل مستوى، لكنه أمام الأردن أهدر هدفين محققين من انفراد صريح بالمرمى، رغم أنه خلق فرص خلال الشوط الأول الذي كنا سيئين فيه، وهذا شيء يحسب له".



