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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد

"أخشى أن يضيع هوية الجزائر" .. جمال بلعمري يهاجم رياض محرز وفلادمير بيتكوفيتش

رياض محرز
الجزائر
النمسا
كأس العالم
الأردن

مستوى محرز علامة استفهام لدى الجمهور الجزائري

خرج المدافع المخضرم جمال بلعمري، القائد السابق للمنتخب الجزائري، بتصريحات نارية انتقد فيها بشدة الوضع الراهن لكتيبة "محاربي الصحراء" تحت قيادة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

ولم تقتصر انتقادات بلعمري على الجهاز الفني، بل طالت النجم الأول للفريق وقائده رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، معتبرًا أن مستواه الحالي يثير الكثير من التساؤلات والقلق بشأن مستقبل المنتخب.

وتأتي هذه التصريحات لتفتح باب النقاش واسعًا حول مستقبل المشروع الفني لبيتكوفيتش مع "محاربي الصحراء" ومدى قدرة الحرس القديم، وعلى رأسهم رياض محرز، على استعادة توهجهم المعهود قبل العودة إلى المنافسات القارية والتصفيات المونديالية.

  • انتقادات حادة لمستوى رياض محرز أمام الأردن

    أعرب جمال بلعمري عن استيائه الواضح من المردود الذي قدمه جناح الأهلي السعودي الحالي، رياض محرز، خلال المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الأردني، والتي حول خلالها الخضر تأخرهم بهدف في الشوط الأول إلى فوز قاتل بنتيجة "2-1" في الدقائق الأخيرة.

    ويرى بلعمري أن النجم العالمي لم يظهر بالصورة المعتادة التي كانت تنتظرها منه الجماهير الجزائرية، خصوصًا في التعامل مع الفرص السانحة للتسجيل التي أتيحت له أمام المرمى.

    وقال بلعمري في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية: "رياض محرز أمس أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، ولم يكن أبدًا اللاعب الذي نعرفه وندرك قيمته ومستواه".

    وأضاف مدافع "الخضر" السابق بلهجة حملت الكثير من العتاب: "محرز في بعض المباريات يكون في أفضل مستوى، لكنه أمام الأردن أهدر هدفين محققين من انفراد صريح بالمرمى، رغم أنه خلق فرص خلال الشوط الأول الذي كنا سيئين فيه، وهذا شيء يحسب له".


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  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تحذير من ضياع هوية المنتخب مع بيتكوفيتش

    لم يتوقف بلعمري عند انتقاد الأداء الفردي للنجوم، بل وجه سهام نقده مباشرة نحو فلسفة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، حيث أبدى قائد الجزائر السابق مخاوفه الجدية من التغييرات التي طرأت على أسلوب لعب الفريق، مشددًا على أن الشخصية القوية التي ميزت الجزائر لسنوات طويلة باتت في خطر الاندثار تحت القيادة الفنية الجديدة.

    وصرح بلعمري بوضوح، قائلاً: "أخشى كثيرًا على هوية منتخب الجزائر، حيث بدأت تتلاشى مع هذا المدرب".

    واسترسل في حديثه مؤكدًا أن "منتخبنا لا يلعب أبدًا بهذه الطريقة، ولابد أن يدرك المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، أن المباراة تبدأ مع صافرة انطلاق الشوط الأول ولا ينتظر للتحول في النهاية".

    وكان المنتخب الجزائري قد تأخر بهدف أمام الأردن سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36 من الشوط الأول، ولم يستطع العودة في النتيجة إلا مع الدقيقة 69 عندما سجل نذير بن بوعلي هدف التعادل، قبل أن يخطف أمين جويري هدف الفوز القاتل في الدقيقة 82.


  • الفوارق الفنية والتفوق المعنوي للمنتخب الأردني

    واصل بلعمري هجومه على قرارات بيتكوفيتش الفنية، واصفًا إدارته للمباراة بالبطيئة وغير المستوعبة لمجريات اللعب بشكل سريع.

    وانتقد المدافع الذي كان أحد ركائز التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، تأخر التغييرات والتعديلات التكتيكية التي لم تظهر إلا في الثلث الأخير من عمر اللقاء، وهو ما اعتبره استهتاراً بصورة المنتخب.

    وقال بلعمري في هذا الصدد: "لقد بدأ المباراة فعليًا في الدقيقة 65 وكان غائبًا تمامًا، وكأنه جاء من منزله متأخرًا". وأضاف بنبرة حادة: "في الـ65 من مباراة الأردن لم يكن لفريقنا أي تأثير وبيتكوفيتش يشاهد ذلك دون أي تدخل، لا نريد ذلك"، مشيراً إلى أن المنتخب لم يستطع فرض إيقاعه رغم امتلاك أسماء رنانة في تشكيلته الأساسية والاحتياطية.

    اختتم جمال بلعمري حديثه بالإشارة إلى أن المنتخب الجزائري يمتلك أفضلية فنية وتاريخية كبيرة مقارنة بخصمه الأردني، إلا أن هذه الفوارق لم تظهر على أرض الملعب بسبب سوء التنظيم الفني. وحذر من أن استمرار هذا التخبط قد يؤدي إلى نتائج سلبية في المنافسات الرسمية المقبلة التي لا تقبل أنصاف الحلول.

    وأوضح بلعمري في ختام تصريحاته: "هناك فوارق فنية كبيرة بين الجزائر والأردن، ورغم ذلك وقف النشامى الند بالند لنا وفاز منتخبنا بشق الأنفس".

  • ما التالي للجزائر؟

    بعد الفوز على الأردن، داوى منتخب الجزائر جراح جماهيره التي عاشت حزينة بسبب الخسارة القاسية في بداية المشوار على يد الأرجنتين بثلاثية نظيفة، سجلها النجم الأسطوري ليونيل ميسي.

    وحصد منتخب الجزائر 3 نقاط غالية بالفوز على النشامى ليحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة خلف النمسا "الوصيف"، بفارق الأهداف، بينما يتصدر راقصو التانجو المجموعة بـ6 نقاط وضمنوا التأهل رسميًا.

    وينقل محرز ورفاقه كامل تركيزهم الآن إلى المباراة المرتقبة أمام النمسا في الجولة الثالثة والأخيرة والتي ستكون حاسمة لتذكرة التأهل الثانية عن المجموعة العاشرة.