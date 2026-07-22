نيمار يغيب عن فوز سانتوس في كأس سود أمريكانا بعد مشاركته ببطولة البوكر البرازيلية

سارع كوكا، مدرب سانتوس، إلى توضيح الموقف المتعلق بنجمه بعد الفوز 4-1 على يونيفرسيداد سنترال، حيث أصر المدرب المخضرم على أن قرار استبعاد نيمار كان يهدف في المقام الأول إلى ضمان حصوله على راحة كاملة عقب مشاركته مع منتخب بلاده.
وأوضح كوكا بعد المباراة: "نظرًا لأنه غاب عن الملاعب لبضعة أيام ولم يحصل على إجازة، قررنا أن نسمح له بأن يصبح أقوى، وأن يتدرب بقوة حتى يتمكن من خوض سلسلة من المباريات. الآن، في غضون عشرة أيام، سنخوض أربع مباريات".
وتابع: "ما الفائدة من إحضاره إلى هنا؟ لقد رأيتم مدى صعوبة هذه الرحلة وإرهاقها. لقد بقي هناك يتدرب، تمامًا مثل [ويليان] أراو وجواو شميدت وإيجور فينيسيوس، وهذا يمنحنا المزيد من الخيارات للمباريات القادمة".
وعلى الرغم من قضاء نيمار أمسيته على طاولة البوكر، إلا أنه كان يكرس جهوده في ملعب تدريب النادي، حيث نشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسجل الأهداف ويبدو في قمة جاهزيته خلال التدريبات.
ويبدو أن خطة المدرب تركز على ضمان وصول نيمار إلى جاهزيته الكاملة (100%) للموسم المحلي، حيث يعاني النادي حاليًا ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري.