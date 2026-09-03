سادت أجواء متوترة داخل نادي سانتوس عقب خروجه من ربع نهائي كأس البرازيل على يد غريمه بالميراس، ورغم أن التعادل السلبي حسم إقصاء الفريق، بعد خسارته 3-0 في مباراة الذهاب، فإن حالة نيمار الصحية خطفت الأضواء، بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ولجأ نيمار إلى حسابه عبر "إنستجرام" للتعبير عن غضبه، موجّهًا انتقادات حادة إلى مسؤولي صيانة أرضية ملعب فيلا بيلميرو.

وقال النجم البرازيلي: "أود أن أهنئ مسؤول صيانة الملعب في فيلا بيلميرو. بالأمس، كانت أرضية الملعب في أسوأ حالة رأيتها على الإطلاق في هذا الاستاد، وكانت مليئة بالحفر، بعدما اضطروا إلى تفكيك التربة قبل يوم واحد فقط من المباراة. أمر لا يُصدق!".

وأضاف: "بالإضافة إلى مواجهة الفريق المنافس، كنا نكافح أرضية الملعب نفسها. وفوق ذلك، اضطررنا إلى بذل جهد إضافي أثناء التسارع والتباطؤ، لأن السطح كان غير مستوٍ للغاية. لا عجب أن ثلاثة لاعبين تعرضوا للإصابة في الشوط الأول. تهانينا إذن .. يا له من عمل سيئ".