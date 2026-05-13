مدعومًا بنادال وطاقة لا تفنى .. إنريكي ريكيلمي يتحدى "جبروت" فلورنتينو بيريز في ساحة انتخابات ريال مدريد!
المنافس "الغامض" يخرج إلى العلن
بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي "الغريب والمفاجئ" الذي عقده فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي والذي سخر فيه من وجود منافس محتمل بـ "لكنة أمريكا الجنوبية"، بدأ إنريكي ريكيلمي إجراءات فعلية لتقديم ترشحه.
ريكيلمي، وهو رجل أعمال من أليكانتي وعضو في النادي منذ أكثر من 20 عامًا، يشغل منصب رئيس شركة "كوكس" (Cox) العملاقة المتخصصة في الطاقة والمياه، وقد تلقى اتصالات مكثفة من شخصيات بارزة، من بينهم لاعبون سابقون في ريال مدريد، يحثونه على دخول السباق الانتخابي.
وعلى الرغم من محاولة بيريز مباغتة منافسيه بالدعوة لانتخابات مبكرة، إلا أن ريكيلمي يبدو مستعدًا هذه المرة أكثر من عام 2021 عندما تراجع عن الفكرة في اللحظات الأخيرة، حيث تُشير التقارير إلى أن رجل الأعمال الشاب يمتلك الآن الدعم المالي واللوجستي اللازم لخوض المعركة، حيث وافق شركاؤه الرئيسيون في "كوكس"، مثل ألبرتو زاردويا وداماسو كينتانا، على تفرغه الجزئي لإدارة حملته الانتخابية في النادي الملكي.
قوة مالية مدعومة ببنوك عالمية
تتطلب شروط الترشح لرئاسة ريال مدريد ضمانًا ماليًا ضخمًا يصل إلى 15% من ميزانية النادي، وهو ما يعادل حوالي 187 مليون يورو.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن ريكيلمي يتفاوض منذ أشهر مع كيانات مصرفية كبرى لتأمين هذا المبلغ، مستندًا إلى القيمة السوقية لشركته التي تتجاوز المليار يورو، ونجاحه الأخير في الاستحواذ على أصول شركة "إيبردرولا" في المكسيك بصفقة بلغت قيمتها 3.5 مليار يورو.
وقد حصل ريكيلمي في تحركاته المالية الأخيرة على دعم من بنوك أمريكية وأوروبية كبرى، مما يعزز موقفه في مواجهة بيريز الذي طالما اعتمد على قدرته في تسييس شروط الترشح لصالح استمراره.
ويستهدف المرشح الجديد التأكيد على أن ريال مدريد يجب أن يعود لأعضائه بدلًا من سيطرة الفكر الفردي، وهو ما يتقاطع مع رغبة قطاع واسع من الجماهير في ضخ دماء جديدة، خصوصًا مع موسمين عانى خلالهما النادي من جفاف في الألقاب وفوضى إدارية داخل غرفة ملابس النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم.
جبهة تضم أساطير الملكي ورأس الحربة نادال
لا يقتصر طموح ريكيلمي على الجانب المالي فقط، بل يمتد لبناء جبهة رياضية قوية، حيث يحيط نفسه بمجموعة من المدريديستا المؤثرين في الوسط الرياضي، ومن المثير للاهتمام وجود علاقة وطيدة تربطه بأسطورة التنس رافائيل نادال، المعروف بولاءه التام لريال مدريد وطموحه للعمل في النادي الملكي يومًا ما، والذي صرح به في أكتر من مناسبة من قبل
وبالفعل، ترعى شركة ريكيلمي فريق نادال للقوارب الكهربائية، وهو ما قد يقلب الطاولة على بيريز الذي كان يخطط في السابق لجعل نادال رئيسًا شرفيًا للنادي، إضافة إلى ذلك، تواصل عدد من اللاعبين الذين ارتدوا قميص ريال مدريد مع ريكيلمي للتعبير عن دعمهم لمشروعه، خاصة بعد تدهور الأوضاع في غرف الملابس.
وفي خضم هذه الفوضى، يرفض بيريز تقديم إجابات واضحة حول المستقبل الفني، خصوصًا مع انتشار أنباء حول التفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لبنفيكا، من أجل إعادته في الموسم الجديد إلى "سانتياجو برنابيو"، حيث صرح قائلًا: "لن أتحدث عن مدربين أو لاعبين، بينما يرى ريكيلمي أن التغيير الجذري هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية.
تحدي "اللكنة" ومعركة الهوية المدريدية
تعمد فلورنتينو بيريز التهكم على ريكيلمي خلال دعوته للانتخابات حين قال بنبرة تحدٍ ممزوجة بالسخرية: "ليترشح ذلك الرجل ذو اللكنة المكسيكية، في إشارة إلى نشاطات شركة ريكيلمي الواسعة في أمريكا اللاتينية".
ويرى المحللون أن هذه المحاولات لتشويه صورة المنافس تدل على قلق بيريز من قوة الملف الذي يحمله "رجل الطاقة"، والذي تم إدراجه من قبل ضمن قائمة أكثر 100 شخصية لاتينية مؤثرة في مكافحة التغير المناخي.
كما يمتلك ريكيلمي، سمعة جيدة في أوساط الميرنجي، حيث نشأ في عائلة مدريدية أصيلة حيث كان والده عضوًا سابقًا في مجلس الإدارة، يشدد على أنه حضر جميع النهائيات الكبرى للنادي في ميلانو وكييف وكارديف، مؤكدًا أن انتماءه للنادي لا يقبل المزايدة.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبدو أن ريال مدريد على أعتاب مرحلة تاريخية قد تنهي حقبة بيريز التي استمرت طويلًا دون منافس حقيقي، لتبدأ معركة الصندوق بين الحرس القديم والشباب الطموح.