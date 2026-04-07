Goal.com
مباشر
3X3 HD
Marco Trombetta,Lelio Donato و Andrea Ajello

هل تأخر نابولي؟ وهل يغيب ميلان عن دوري الأبطال؟.. 3X3 صراع القمة والقاع في إيطاليا!

مقال رأي
فقرات ومقالات
الدوري الإيطالي

ثلاثة أسئلة لثلاثة صحفيين من النسخة الإيطالي في موقع جول بعد الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، في ظل الصراع على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والبقاء في الدوري، حيث قد يكون لفوز نابولي وهزيمة ميلان تأثير كبير.

  • هل تأخر نابولي في رد فعله؟
  • هل أصبح ميلان الآن معرضًا لخطر فقدان مقعده في دوري أبطال أوروبا؟
  • صراع البقاء: من سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية؟

  • Giovane Alisson Santos NapoliGetty Images

    هل تأخر نابولي في الرد؟


    • إعلان

  • "توقف نابولي عن التفاؤل مبكراً بشأن لقب الدوري، لكن أداءه في البطولة يُستخف به"

    أندريا أجيلو - بشكل مفاجئ بعض الشيء بالنظر إلى مسار الدوري حتى قبل بضعة أسابيع، يجد نابولي نفسه الفريق الوحيد القادر على استغلال أي انهيار محتمل لإنتر، وهو انهيار سيشبه إلى حد كبير انتحاراً رياضياً.

    بعد أن كان متأخراً بـ 14 نقطة عن الصدارة، تمكن فريق أنطونيو كونتي في غضون بضعة جولات من تقليص الفارق مع النيراتزوري إلى النصف بفضل سلسلة من خمس انتصارات متتالية. وبشكل عام، منذ خروجه من دوري أبطال أوروبا، سجل الفريق 7 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة.

    كان رد الفعل على الصعوبات التي واجهها الفريق متأخراً للغاية، في وقت كان بإمكان إنتر أن يتحمل ارتكاب أخطاء.

    ربما لأن نابولي، في مرحلة معينة، غمرته المشاكل والطوارئ، توقف عن الإيمان بإمكانية الفوز باللقب للمرة الثانية، قبل الأوان.

    ولكن إذا انتهى الأمر، كما تشير كل الدلائل، بفريق كونتي في المركز الثاني خلف إنتر، فسيكون من الخطأ توجيه أي لوم إلى نابولي وعمل المدرب، الذي لم يكن بإمكانه فعل أكثر من ذلك، بل على العكس، إذا ما نظرنا إلى الدوري الإيطالي فقط فقد كان مساره في دوري أبطال أوروبا فاشلاً.

    يتم التقليل من شأن موسم نابولي، بعد 31 جولة، حصد 65 نقطة، وهي نفس النقاط التي حصدها الموسم الماضي عندما توج بطلاً لإيطاليا.

    وفي ضوء جميع المشاكل التي واجهها على صعيد الإصابات والمباريات الأوروبية التي لم يخضها العام الماضي، فإن هذا أداء إيجابي للغاية.

    ولكي ينهي الموسم برصيد نقاط أعلى من موسم 2024/2025، عليه أن يحصد 18 نقطة في الجولات السبع المقبلة، وهي مهمة ليست مستحيلة بالتأكيد بالنظر إلى جدول المباريات ومستوى نابولي.

    على الأرجح لن يكون ذلك كافياً للفوز باللقب هذه المرة، لكن كان من الصعب المطالبة بالمزيد بالنظر إلى الدوري فقط.

  • Milan 2-1Getty Images

    هل أصبح ميلان الآن معرضاً لخطر فقدان مقعده في دوري أبطال أوروبا أيضاً؟

  • "وما الغريب في ذلك؟ الأمر يعتمد على مباراة ميلان ويوفنتوس"

    ليليو دوناتو - وما الغريب في أن يتنافس ميلان على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل في الجولات الأخيرة؟

    لقد فاق أداء الفريق الروسونيري التوقعات حتى الآن، جزء من ذلك بفضل جهوده الخاصة، وجزء آخر بسبب ضعف المنافسين. كما أن أليجري نفسه كان يكرر دائماً أن الهدف الموسمي هو المركز الرابع.

    بالتأكيد، حلم ميلان في الأشهر الأخيرة بإزعاج إنتر الذي يتصدر الترتيب، وأعاد الفوز في الديربي قبل بضعة أسابيع إحياء الحماس لدى الجماهير.

    لكن المقارنة بين الفريقين الميلانيين من حيث قيمة التشكيلة، وكذلك من حيث جودة الأداء خلال الدوري، ليست واقعية أبدًا.

    إنتر يتفوق بوضوح على هذا الميلان، الذي تجاوز حتى الآن أفضل توقعات حتى أكثر مشجعيه تفاؤلاً.

    ومع ذلك، فإن الفارق عن صاحب المركز الخامس، حتى بعد الهزيمة أمام نابولي، لا يزال مطمئنًا، على الرغم من أن الكثير سيتوقف على المواجهة المباشرة مع يوفنتوس المقررة في 26 أبريل.
    إذا بقي الفارق بينهما 6 نقاط وفاز يوفنتوس في مباراة سان سيرو، عندها قد تسوء الأمور بالنسبة لميلان.



    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


  • ACF Fiorentina v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    صراع البقاء: من سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية؟

  • "دي فرانشيسكو ينجح هذه المرة، لكن فيورنتينا لم تنجو بعد"

    ماركو ترومبيتا - سأجازف بالقول، أريد أن أقولها، إن دي فرانشيسكو سيكسر هذه المرة حاجز الهبوط، وبصراحة فهو يستحق ذلك بعد سنوات من خيبات الأمل والانتقادات القاسية للغاية.

    في كل عام، يفقد المهاجم الذي كان من المفترض أن يقوده إلى النجاة - الموسم الماضي بوهانبالو إلى فينيسيا، وهذا الموسم كرستوفيتش إلى ليتشي - لكنه مع ذلك يقاتل بطريقة ما حتى النهاية.

    مع فريق سجل 21 هدفاً، وهو الأضعف هجومياً في الدوري الإيطالي أسوأ حتى من بيزا الذي يحتل المركز الأخير، لا يزال الفريق متمسكاً بالبقاء في الدوري.

    من ناحية أخرى، قد يساعده جدول المباريات: باستثناء المباراة خارج أرضه أمام بولونيا والمباراة على أرضه أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة قبل الأخيرة، سيواجه فريق سالنتو فيورنتينا على أرضه، وفيرونا وبيزا اللذان أصبحا عملياً في دوري الدرجة الثانية خارج أرضه، وفي الجولتين الأخيرتين ساسولو وجنوى، وكلاهما لن يكون لديهما ما يطمحان إليه في البطولة.

    سيتنافس فيورنتينا وكريمونسي وكالياري مع ليتشي، فريق جيامباولو الحالي يذكرنا تمامًا بفروسينوني الذي كان بقيادة دي فرانشيسكو: انطلاقة رائعة ثم انهيار حاد أدى إلى هبوطه.

    المواجهة المباشرة مع كالياري في الجولة القادمة ستخبرنا بالكثير، ولكن حتى اليوم، حتى من حيث الحالة، أرى أن كريمونسي هو صاحب الطريق الأسوأ، من بين أمور أخرى، ستواجه نابولي ولاتسيو وكومو في الجولات السبع التالية.

    الجدول ليس سهلاً بالنسبة لكالياري أيضاً، لكن المباراة القادمة مع كريمونسي والمباراتين على أرضه ضد تورينو وأودينيزي في الجولتين الثالثة من النهاية وقبل الأخيرة قد تفتح له أبواب البقاء.

    ومن حيث التشكيلة، فإن الفريق يتفوقون على ليتشي وكريمونسي، وأخيرًا، يجب الانتباه إلى فيورنتينا، حيث إن جدول مباريتهم هو الأسوأ على الإطلاق: هناك مواجهة مباشرة مع ليتشي في ملعب فيا ديل ماري، ثم يوفنتوس وأتالانتا وروما في الجولات الأربع الأخيرة.