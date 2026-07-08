"أرادوا استمرار ميسي في المونديال" .. مصر تتقدم بشكوى رسمية للفيفا وتتهم الحكام بمحاباة الأرجنتين

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا، أكد خلاله التقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي ضد طاقم حكام مباراة الأرجنتين، مطالبًا بفتح تحقيق في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال اللقاء واستبعاد هذا الطاقم بالكامل من البطولة.
وتركزت الشكوى المصرية على واقعتين أساسيتين؛ الأولى هي إلغاء هدف صحيح سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 58 بداعي وجود خطأ سابق من مروان عطية، أما الواقعة الثانية فكانت تجاهل تقنية الفيديو (VAR) لخطأ واضح على محمد صلاح في بداية الهجمة التي جاء منها هدف الفوز الثالث للأرجنتين بواسطة إنزو فيرنانديز، مما أثار حفيظة الجانب المصري الذي طالب باستبعاد الطاقم التحكيمي كاملاً من بقية مباريات المونديال.
وقال البيان: "يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة أمس بقيادة الحكم الفرنسي، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".
وأضاف: "يؤكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة".
وتابع البيان: "رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائمًا، بعد أن أظهروا التزامًا وروحًا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية".