على هامش المباريات القوية والمثيرة في كأس العالم، وعلى رأسها مباراة البرازيل والمغرب في قمة المجموعة الثالثة للمونديال، انتشرت قصة إعجاب لمدة 90 دقيقة بين مشجعة برازيلية ومشجع مغربي، وتحولت مع الوقت إلى حديث الجماهير حول العالم.
"أخيرًا ظهر محمد الحقيقي" .. المشجع المغربي يلبي دعوة الفتاة البرازيلي بعد رحلة بحث مثيرة!
ما القصة؟
كانت اللقطة الأشهر خلال مباراة البرازيل والمغرب من نصيب المؤثرة البرازيلية ماريا مينزيس، حيث كانت تتابع مباراة منتخب بلادها أمام أسود الأطلس.
ولحسن حظها جلست ماريا بجوار مشجع مغربي، يدعى "محمد"، وخلال المباراة دارت بينهما مناوشات كثيرة، فبينما يسجل المغرب هدف التقدم عبر إسماعيل صيباري، يحتفل محمد وتبدو الفتاة البرازيلي حزينة، وعندما يتعادل فينيسيوس جونيور للسيليساو تنفجر احتفالاتها المثيرة وتستفز المشجع المغربي.
كل هذه اللقطات شاهدها الجمهور من خلال حسابات المؤثرة البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت هذه المقاطع كالنار في الهشيم بسبب جرأتها بعض الشيء وكذلك بسبب المكايدة الكوميدية بين المشجعين.
وبعد انتهاء المباراة ووداع المشجعين، أطلقت الفتاة البرازيلية حملة بحث عن المشجع المغربي محمد، حيث قالت في فيديوهات نشرتها على "إنستجرام"، إنها تريد الوصول إلى هذا الرجل الذي كان لطيفًا معها، رغم كل محاولاتها لاستفزازه، مؤكدًة أنها أعجبت بهذا الشخص كثيرًا لكنها تندم أشد الندم على عدم حصولها على رقم هاتفه أو حساب شخصي له على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الالتقاء به مجددًا.
أخيرًا ظهر محمد
انتشرت مقاطع المؤثرة البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول حسابها إلى مزار لكل عشاق كرة القدم، واندفع الكثير من المتابعين في التعليقات وكل منهم يؤكد أنه "محمد" الذي تبحث عنه، لكن لم يكن أي منهم هو "محمد الحقيقي".
والمفاجأة حدثت اليوم، عندما نشر حساب للمشجع المغربي على "إنستجرام" صورة وكتب معلقًا عليها: "ها أنا محمد، شكرًا بزاف"، ومن ثم تواصلت معه ماريا في مكالمة "فيديو لايف" شاهدها مئات الآلاف مباشرة، حيث رحبت به ووجهت له عبارات الشكر وطلبت منه أن يأتي إلى نيويورك.
إلا أن الشاب المغربي الذي يعمل "شيف" في أحد المطاعم اعتذر عن السفر وأكد انشغاله بالعمل، لكنه شكر الفتاة كثيرًا على عبارات الثناء التي قالتها عنه، وأكد أنه يعشق منتخب البرازيل ومشجعيه، لتنتهي القصة المثيرة للجدل أخيرًا بلقاء إلكتروني.
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ما التالي للمغرب في كأس العالم؟
بعد نهاية مباراة البرازيل والمغرب بالتعادل الإيجابي، استغل منتخب استكلندا الفرصة وصعد إلى صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه في الجولة الأولى على هايتي بهدف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة.
ولا تزال الفرصة سانحة للمغرب من أجل مواصلة حملته في المونديال، حيث يلتقي في الجولة الثانية مع المغرب يوم 20 يونيو الجاري، قبل أن يختتم أسود أطلس مشوارهم في المجموعات بقاء هايتي يوم 25 من نفس الشهر.
البرازيل بدون نيمار في المجموعات
بعد تعادل مخيب للآمال أمام المغرب، يستعد منتخب البرازيل حاليًا إلى التحدي التالي له في كأس العالم، والمتمثل في باراة لا بد من الفوز بها أمام هايتي في فيلادلفيا، في محاولة لتعزيز موقعها في المجموعة الثالثة، وذلك يوم السبت المقبل على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد".
ومع ذلك، اتخذ الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة كارلو أنشيلوتي، نهجًا حذرًا في التعامل مع حالة نجمه الأول نيمار دا سيلفا، حيث أكد "السيليساو" غياب نجم سانتوس بشكل رسمي عن المباراة المقبلة ضد هايتي، إذ يرفض المغامرة بالقائد ويتريث في عودته بأقرب فرصة.
ويخضع نيمار حاليًّا لعملية تعافي من إصابة في عضلة الساق، تعرض لها أثناء لعبه مع فريق سانتوس في مايو الماضي، ولا يزال يعمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة.