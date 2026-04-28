Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"رحيلهما أصبح أمرًا ضروريًا" .. إعلامي سعودي يطالب الأهلي بالتخلص من رياض محرز وفرانك كيسييه!

رأي صادم بعد 3 أيام فقط من التتويج بالنجمة الآسيوية الثانية

شهدت الساعات الماضية، جدلًا بشأن مستقبل النجم الجزائري رياض محرز مع الأهلي السعودي، رغم مساهمته البارزة في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز على ماتشيدا الياباني بهدف نظيف في النهائي، السبت الماضي.

ويعيش محرز حالة معنوية رائعة بعدما ساهم في قيادة كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله، من حصد اللقب الآسيوي الغالي، وهو اللقب الثالث بعد دوري النخبة وكأس السوبر السعودي، في النسخة الماضية، فيما لا يزال أمام الأهلي تحدي جديد من أجل المنافسة على دوري روشن، مع الوصول للأمتار الأخيرة.

  • إعادة تقييم رياض محرز!

    الإعلامي محمد الصدعان، خلال ظهوره في برنامج "كورة"، أثنى على قيمة محرز الفنية ودوره الكبير في قيادة "الراقي" نحو إنجازات مهمة، مشيدًا بعقليته الاحترافية وبالتأثير الذي أحدثه إلى جانب أسماء أجنبية أخرى مثل فرانك كيسي، معتبرًا أن هذه النوعية من اللاعبين أسهمت في ترسيخ شخصية تنافسية قوية للفريق.

    في المقابل، الصدعان دعا إلى إعادة تقييم بعض العناصر مع نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن رياض محرز وفرانك كيسييه قدّما كل ما لديهما، وأن المرحلة المقبلة قد تتطلب ضخ دماء جديدة للحفاظ على استمرارية الأهلي في القمة.

    وأضاف: "الأندية الكبرى كثيرًا ما تواجه قرارات صعبة بعد النجاحات، والتغيير قد يكون ضروريًا حتى لو شمل أسماء لامعة".

    واختتم حديثه بمطالبة إدارة الأهلي بتوجيه الشكر لمحرز وكيسييه بعد نهاية الموسم، والبدء في الإعلان عن صفقات جديدة تعزز صفوف الفريق.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    إشارة واضحة من رياض محرز

    محرز خاض 114 دقيقة في مباراة ماتشيدا بنهائي دوري أبطال آسيا، ولعب دورًا مؤثرًا في الفوز بخلال أداء واجبات دفاعية مع النقص العددي الذي عانى منه الراقي بعد طرد زكريا هوساوي منذ الدقيقة 68، لينال الجناح الجزائري إشادة واسعة من الجماهير التي قطع لها وعدًا غاليًا.

    وكان الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، قد نشر مقطع فيديو للنجم الجزائري رياض محرز، في ليلة الاحتفال باللقب الآسيوي، يعبر كثيرًا عن رغبة النجم الجزائري في التواجد داخل البيت الأهلاوي لفترة أخرى، ويرد على الأنباء التي ترجح رحيله برحيل الموسم الجاري.

    وكان أول رد فعل لمحرز بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، بأن الأهلي بات لديه لقبان في النخبة الآسيوية، مضيفًا: "إن شاء الله تصير ثلاثة".

    يُذكر أن محرز انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي، ويرتبط بعقد يمتد حتى يونيو المقبل.

    وشارك رياض محرز في 40 مباراة "رسمية" مع الأهلي في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، فيما حقق اللاعب 85 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى قلعة الراقي، في صيف 2023 (سجل 37 وصنع 48).

  • ماذا ينتظر الأهلي بعد الآسيوية؟

    عقب تحقيق النجمة الآسيوية الثانية، يعود الأهلي إلى منافسات دوري روشن السعودي، حيث يخوض منافسة شرسة على اللقب، في ظل صدارة النصر، وتواجد الهلال والقادسية في السباق.

    ويحل الأهلي ضيفًا على النصر، غدًا الأربعاء على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    ويأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 66 نقطة، ليبتعد عن النصر المتصدر، بفارق عشر نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة للراقي، فيما يحل الهلال في الوصافة بـ68 نقطة.

  • Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    هل يلعب الأهلي في السوبر الآسيوي؟

    ساد جدل حول مدى إمكانية إعادة إحياء كأس السوبر الآسيوي، وفرص وجود مواجهة سعودية بين الأهلي والنصر، حال فوز النصر بلقب دوري أبطال آسيا 2.

    وفي هذا السياق، تأكد عدم وجود أي نية من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإعادة السوبر القاري، وإنها فكرة غير مطروحة ولا يوجد أي تخطيط لها في التحديثات الجديدة.

    جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي، وضع نظامًا جديدًا للبطولات الآسيوية، بدءًا من نسخة 2026-2027، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 32 فريقًا بدلًا من 24.

    وطبقًا لذلك، وبحسب تربع السعودية واليابان على عرش التصنيف الآسيوي، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد المملكة، في الموسم المُقبل، ليتم تأجيل 3 مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في الملحق، فضلًا عن مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

الدوري الياباني الممتاز
ميتو هوليهوك crest
ميتو هوليهوك
MIH
ماكيدا زيلفيا crest
ماكيدا زيلفيا
ماتشيدا زيلفيا
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي