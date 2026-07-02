"ليست مباراة راجبي وانظروا إلى مارادونا" .. حسام حسن يراوغ بشأن موقف محمد صلاح من مواجهة أستراليا ويقلل من نقطة قوة الكانجرو!

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حالة من الجدل حول إمكانية البدء بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة أستراليا المرتقبة.

وصرح العميد قائلاً: "محمد صلاح شعر بإجهاد في العضلة الخلفية أمام إيران، عملنا على علاجه بشكل مكثف مع الجهاز الطبي، وبدأ بالفعل في التدريب مع المنتخب أمس الأربعاء. صلاح لديه شغف وحالته المعنوية عالية، ولن أجازف بمحمد صلاح إلا إذا كان قادراً على خوض المباراة".

وعلى الرغم من عودته للتدريبات الجماعية، إلا أن "العميد" فضل إبقاء الأبواب مفتوحة أمام كافة الاحتمالات، حيث أضاف في حديثه لوسائل الإعلام: "صلاح متواجد في المباراة، ولكن لنرى إذا كان سيبدأ المباراة أم لا".

ويبدو أن الجهاز الفني يسابق الزمن لضمان وجود أيقونة ليفربول السابق في الميدان، خصوصًا بعد أن سجل المنتخب 4 من الأهداف الخمسة لمنتخب مصر من لعب مفتوح خلال مشواره في دور المجموعات.



