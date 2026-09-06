"لن يُعاقب والدليل كريستيانو رونالدو" .. جواو فيليكس يفلت من مقصلة لجنة الانضباط رغم تصريحه المثير عن الدوري السعودي!

انتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة معاقبة النجم البرتغالي، وخصوصًا من المنافسين الذين يرغبون في حرمان النصر من جناح مميز وهداف من العيار الثقيل، كان سببًا في عودة العالمي لمنصات التتويج خلال الموسم المنصرم.

كذلك، هناك الكثير من الإعلاميين تداولوا اللقطة وطالبوا بمحاسبة اللاعب عن هذا التصريح الذي يفهم على أن المسابقة يشوبها تدخلات لصالح أندية بعينها وهو ما يضر بسمعة دوري روشن السعودي.

إلا أن الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل كان له رأي آخر، حيث أكد في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن جواو فيليكس لن يُعاقب على هذا التصريح، بل إن لجنة الانضباط لن تنظر إلى الواقعة من الأساس، مستشهدًا بواقعة سابقة لنجم النصر الآخر كريستيانو رونالدو.

وكتب المريسل في تغريدته: "للجميع أنا لا اعلم حقيقة ما قال جواو فيليكس فقد شاهدت عدد من الترجمات وكل يترجم كيفما يشاء، لكن خذ هذه المعلومة، لجنة الانضباط لا تتدخل إلا في التصاريح التي تكون على الناقل الرسمي لهذا الانضباط لا يحق لها بالتدخل في تصريح جواو فيليكس".

وأضاف في تغريدة لاحقة: "مصادر مطلعة تؤيد تغريدتي و تؤكد تصريح حواو فيليكس لم يكن للناقل الرسمي ولهذا لن يتم استدعائه من قبل لجنة الانضباط كحالات كثيرة حدثت خاصة بعد معاقبة كريستيانو رونالدو ولم تتدخل لجنة الانضباط فيها كونها لم تتم في الناقل الرسمي .. لهذا ارتاحوا جواو فيليكس باقي و يتمدد".



