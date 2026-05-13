Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League
"لا ألوم كريستيانو رونالدو على تصرفه" .. لاعب النصر السابق يتفاءل خيرًا بعد سيناريو الهلال الصادم!

حالة ذهول أصابت "الدون" بعد خطأ بينتو القاتل

يرى فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، جانبًا إيجابيًا في تعادل فريقه الصادم مع الهلال في ديربي الرياض، مشيرًا إلى أن هناك خيرًا من وراء هذا التعادل ينتظر العالمي في الأيام المقبلة.

الهلال كان قد تعادل مع النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، إلا أن هذه النتيجة لم تخدم حظوظ الزعيم في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنها أجلت احتفالية الغريم النصر باللقب للجولة الأخيرة من المسابقة.

    الزعيم حل ضيفًا على العالمي أمس الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).

    المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.

    هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

    فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز الليلة، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.


  • الخير للنصر في نقطة التعادل!

    تحدث فهد الهريفي خلال برنامج "دورينا غير" على قناة الرياضية السعودية، عن الجانب الجانب الإيجابي الوحيد من عدم تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي خلال مباراة الديربي، قائلًا: "أشعر بخطر على النصر قبل مباراة نهائي كأس آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، ذلك الفريق القوي والعنيد، لذلك لست حزينًا على تأجيل حسم الدوري".

    وأوضح: "النصر يحتاج إلى أن يبقى مشتعلًا بالحماس حتى نهاية الموسم، إذا نجح الفريق في حصد لقب الدوري أمام الهلال، ذلك الأمر كان سيسعد الجماهير، لكنه ربما أصاب اللاعبين بحالة من النشوة قبل مباراة صعبة للغاية أمام بطل اليابان في النهائي الآسيوي".


  • صدمة كريستيانو رونالدو

    كما التمس لاعب النصر السابق العذر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مشاهدة ردة فعله الحزينة عقب إطلاق صافرة مباراة النصر والهلال في الديربي بالتعادل القاتل للزعيم، قائلًا: "لا ألوم رونالدو على حزنه بعد اللقاء، هذه اللقطة انتشرت عالميًا تحت مسمى الحظ السيئ وهو نفس ما كان يفكر فيه الدون بعد هذه السيناريو القاسي بتعادل الهلال في الدقيقة 90+8 وبخطأ من حارس مرمى لا يتداخل معه أي لاعب من المنافس".

    في نفس السياق، تحدث البلجيكي روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال في تصريحات لبرنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC"، قائلًا: "حرصت على التواجد في السعودية لمتابعة لاعبي منتخب البرتغال في دوري روشن، وهو أمر معتاد لأننا نتابع جميع لاعبينا في مختلف أنحاء العالم قبل المونديال"

    وأضاف: "كانت مباراة الديربي مثيرة وممتعة بين فريقين كبيرين، وتعكس حجم التطور في دوري روشن السعودي".



    تعادل يمنح الهلال فرصة أخيرة

    حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.

    هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:

    * الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.

    * الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.

    لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:

    * خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.

    * تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

    وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).