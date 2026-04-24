نادٍ إنجليزي ينفجر غضبًا بعد وضع شعاره على شخصية مرتبطة بالكراهية في غلاف كتيب ضد العنصرية!

ميلوال
تشيلسي

عاصفة حول الكتيب المناهض للعنصرية

أثار كتيب توعوي وُزّع في مدارس ابتدائية بمنطقة لندن الكبرى، يروي حياة بول كانوفيل أول لاعب أسود يرتدي قميص تشيلسي، موجة من الاحتجاجات بعد أن تضمن صورة لرجل يرتدي زي منظمة كو كلوكس كلان وقد وُضع شعار نادي ميلوال على سترته.

النادي الإنجليزي اعتبر الصورة "تصويرًا خاطئًا وضارًا"، وأعلن أنه يقيّم موقفه القانوني بشأن هذه القضية، مؤكدًا أنه لا يمكنه التعليق أكثر في الوقت الحالي.

من جانبه، اعتذر مجلس مدينة وستمنستر لميلوال عن إدراج شعار ميلوال، واصفًا الصورة بأنها "غير حساسة"، لكنه شدد على أن الهدف من الكتيب كان مكافحة العنصرية وتوعية الأطفال بتاريخ كانوفيل.

ميلوال يرى أن إدراج شعاره على شخصية مرتبطة بالكراهية والعنصرية يسيء إلى سمعته ويضر بصورته العامة، وهو ما دفعه للتفكير في اتخاذ إجراءات قانونية.


  • لماذا تم إدراج شعار ميلوال بالذات؟

    أعلنت السلطة التي تدير مدينة وستمنستر، وهي إحدى أحياء لندن التي تضم بعضًا من أهم المعالم السياحية في المدينة، أنها توقفت عن توزيع أي كتيبات بعد احتجاجات نادي ميلوال ومشجعيه، مؤكدة أنها قامت بإتلاف النسخ المتبقية.

    لكن لماذا تم إدراج شعار ميلوال بالذات؟ يوجد في الكتيب تصريح لكانوفيل يروي فيه اللاعب السابق في تشيلسي: "العنصرية لم تختفِ أبدًا. تعرضت لإهانة شديدة في مباراة احتياطية مع ميلوال، لكنني تمكنت بعد ذلك من إظهار ميداليتي في دوري الدرجة الثانية لعام 1984 للعنصريين".

  • دور كانوفيل في إعداد الكتيب

    ولد كانوفيل عام 1962، ولعب في صفوف تشيلسي من عام 1981 إلى عام 1986. ويظهر في الكتيب أيضًا شعار مؤسسته، التي لم تشارك في الواقع في إعداده، كما صرح المدير التنفيذي رافائيل فراسكوجنا.

    وقال فراسكوجنا: "نود أن نكون واضحين تمامًا: لم يتم إنتاج هذا الكتيب أو تكليف مؤسسة بول كانوفيل أو مؤسسنا، بول كانوفيل، بإنتاجه أو الموافقة عليه"، .

    وأضاف: "اقتصرت مشاركتنا في البرنامج المرتبط به حصريًا على الجانب الشخصي لبول؛ من خلال لقاء الطلاب ومشاركة تجربته الحياتية".

    وتابع فراسكوجنا: "لم يتم إطلاعنا أو استشارتنا أو دعوتنا في أي مرحلة للموافقة على محتوى الكتيب، بما في ذلك أي رسوم توضيحية بداخله".

    يحتل ميلوال حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الثاني، ويكافح من أجل العودة إلى الدوري الممتاز بعد أكثر من 20 عامًا من آخر مرة، عندما كان الدوري لا يزال يُسمى الدوري الأول.

