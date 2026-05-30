بعد كارثة الغياب الثالث عن المونديال..بينيتيز يعرض خدماته لتدريب منتخب إيطاليا

بينما تتجه أنظار العالم بأسره نحو منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال منتخب إيطاليا يلعق جراحه بعد فشله الذريع في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.

تعيش الأوساط الرياضية الإيطالية حالة من الترقب الشديد بانتظار الانتخابات الفيدرالية المقرر عقدها في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل. وستحسم هذه الانتخابات هوية الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث يتنافس كل من جيوفاني مالاجو وجيانكارلو أبيتي على خلافة جابرييلي جرافينا، وسيكون على عاتق الفائز مهمة ثقيلة تتمثل في إحياء المنظومة الكروية الإيطالية وإعادتها إلى مسارها الصحيح بعد سلسلة من خيبات الأمل المتتالية التي عصفت بتاريخ المنتخب العريق.