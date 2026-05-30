بعد كارثة الغياب الثالث عن المونديال..بينيتيز يعرض خدماته لتدريب منتخب إيطاليا
أزمة الأتزوري والبحث عن مخرج
بينما تتجه أنظار العالم بأسره نحو منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال منتخب إيطاليا يلعق جراحه بعد فشله الذريع في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.
تعيش الأوساط الرياضية الإيطالية حالة من الترقب الشديد بانتظار الانتخابات الفيدرالية المقرر عقدها في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل. وستحسم هذه الانتخابات هوية الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث يتنافس كل من جيوفاني مالاجو وجيانكارلو أبيتي على خلافة جابرييلي جرافينا، وسيكون على عاتق الفائز مهمة ثقيلة تتمثل في إحياء المنظومة الكروية الإيطالية وإعادتها إلى مسارها الصحيح بعد سلسلة من خيبات الأمل المتتالية التي عصفت بتاريخ المنتخب العريق.
مرحلة انتقالية وأسماء مطروحة
قبل حلول موعد الانتخابات الحاسمة، يبدو من المستحيل تحديد هوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف المدرب السابق جينارو جاتوزو في قيادة المنتخب الأول. وفي ظل هذا الفراغ الفني المؤقت، تقرر أن يتولى سيلفيو بالديني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا تحت واحد وعشرين عاما، مهمة الإشراف على المنتخب الأول خلال المباريات الودية القادمة التي ستجمع الفريق بمنتخبي لوكسمبورج واليونان.
وفي غضون ذلك، تتردد العديد من الأسماء القوية في وسائل الإعلام الإيطالية لتولي هذه المهمة الوطنية، حيث يتصدر المشهد كل من روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، وأنطونيو كونتي، الذي أنهى مؤخرا مسيرته التي استمرت لعامين على مقاعد بدلاء نادي نابولي، وهما الخياران الأكثر تداولا لقيادة المرحلة المقبلة.
بينيتيز يعرض خدماته
وسط هذه التكهنات المحيطة بالمرشحين المحليين، ظهر اسم مفاجئ على الساحة الدولية، حيث قرر بينيتيز اتخاذ خطوة جريئة بإعلان استعداده لخوض هذه التجربة. المدرب الإسباني، الذي يمتلك تاريخا حافلا من النجاحات في الملاعب الإيطالية بعد فتراته السابقة مع ناديي إنتر ونابولي، أنهى مؤخرا ارتباطه التعاقدي مع نادي باناثينايكوس اليوناني بشكل مبكر.
وعلى هامش حضوره المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين أرسنال وباريس سان جيرمان، صرح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورت" قائلا: "أنا أتعلم لغتي الإيطالية وأعمل على تحسينها. بعيدًا عن المزاح، تدريب منتخب وطني في المستقبل يمكن أن يكون خيارًا حقيقيًا بالنسبة لي. التحضير لكأس العالم أو بطولة أمم أوروبا هو تحدٍ رائع للغاية. في الوقت الحالي، أنتظر فرصة لمواصلة النمو. أنا، مدربًا لمنتخب إيطاليا؟ سأفعل ذلك بكل سرور".
ملامح الحقبة القادمة للأتزوري
تتجه الأنظار الآن نحو ما ستسفر عنه انتخابات الاتحاد الإيطالي أواخر شهر يونيو، والتي ستشكل نقطة الانطلاق الحقيقية لعملية إعادة البناء الكروي. وسيتعين على الإدارة الجديدة اتخاذ قرار حاسم وسريع بشأن اختيار المدير الفني القادم، سواء باللجوء إلى الأسماء المحلية المألوفة مثل مانشيني وكونتي، أو الانفتاح على مشروع دولي بقيادة خبيرة مثل بينيتيز لإعادة إيطاليا إلى منصات التتويج العالمية مجددا.