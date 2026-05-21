Mohamed Salah Arne Slot Liverpool 2025-26
Chris Burton و محمد سعيد

خاص | "ألقى قنابل يدوية على الجميع" .. مايكل أوين يؤيد هجوم محمد صلاح ضد آرني سلوت ولكن!

أصداء صريحات النجم المصري تدوي في ليفربول

أحدثت تصريحات النجم المصري محمد صلاح عاصفة داخل أروقة ليفربول، بعدما شبّه انتقاداته لأسلوب لعب الفريق بـ"قنابل يدوية" من المعادن الثقيلة، موجهاً سهام النقد إلى المدرب الهولندي آرني سلوت.

صلاح، الذي اعتاد على المنافسة تحت نظام صارم رسخه الألماني يورجن كلوب، لم يتردد في التعبير عن استيائه من النهج الحالي قبل أن يصبح لاعبًا حراً هذا الصيف.

وفي ظل هذه الضجة، خرج أسطورة النادي مايكل أوين في تصريحات عبر موقع GOAL ليشرح أسباب الاهتزاز الكبير الذي أحدثته كلمات صلاح، مؤكداً أن وقعها يتجاوز مجرد تصريح عابر، ليعكس أزمة ثقة بين نجم الفريق وإدارته الفنية.

  • صلاح يغادر ليفربول بعد 9 سنوات حافلة بالألقاب

    بعد تسع سنوات لا تُنسى في أنفيلد - حقق خلالها لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا، وأربعة أحذية ذهبية، وثلاث جوائز لأفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين - يستعد صلاح لتوديع ميرسيسايد.

    تم اتخاذ قرار إنهاء عقده قبل 12 شهرًا من انتهاء صلاحيته، حيث سُمح للمهاجم البالغ من العمر 33 عامًا بالرحيل وخوض تحدٍ جديد - وسط أنباء عن اهتمام أندية في أوروبا ودوري MLS والدوري السعودي للمحترفين.

    سيغادر صلاح كأحد أساطير الريدز المعاصرين، بعد أن سجل أكثر من 250 هدفاً للنادي، لكنه عانى من موسم أخير صعب، حيث تم إبعاده إلى مقاعد البدلاء في أواخر عام 2025، اتهم صلاح ليفربول وجهازه الفني بالتخلي عنه.

    انتقادات مباشرة إلى آرني سلوت

    وصرح صلاح لاحقًا في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد شاهدت هذا النادي وهو ينتقل من مرحلة الشك إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الفوز باللقب. لقد تطلب ذلك جهدًا كبيرًا، وكنت دائمًا أبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي على الوصول إلى هذا المستوى. ولا شيء يجعلني أشعر بالفخر أكثر من ذلك.

    وأضاف: "كان انهيارنا أمام هزيمة أخرى هذا الموسم مؤلماً للغاية، وهو ما لا يستحقه مشجعونا. أريد أن أرى ليفربول يعود ليكون الفريق الهجومي القوي الذي يخشاه الخصوم، ويعود ليكون فريقاً يفوز بالبطولات".

    سارع الكثيرون إلى إدانة صلاح لتصريحاته في الوقت الذي لا يزال فيه مرتبطًا بالريدز، لكن إحباطه مبرر تمامًا، حيث تراجع ليفربول من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز الخامس هذه المرة، بعد أن أعاد كتابة سجلات الأرقام القياسية بإنفاق ضخم في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025.

  • مايكل أوين يقيّم انفعال صلاح

    وعند سؤاله عما إذا كان يمكن اعتبار انفعال صلاح الأخير أمراً مبرراً أم غير مفيد، قال مايكل أوين، المهاجم السابق لليفربول في تصريحات خاصة لموقعGOAL: "كلا الأمرين. هل هو مبرر؟ نعم. هل أتفق مع ما قاله؟ نعم. لكن هل كنت لأقول ذلك بنفسي؟ لا".

    وأضاف: "هذا هو بيت القصيد. لا أعتقد أنه كان من الحكمة أن يقول ذلك، على الرغم من أنه ربما يكون على حق. لكن اسمع، بالطبع يريد مشجعو ليفربول رؤية لاعبين أفضل. بالطبع يريدون رؤية نتائج أفضل. ونعم، بالطبع لا يريدون أن يكونوا فريقًا يفوز في مباراة ويخسر في أخرى. لم يكن هناك شيء خاطئ في ما قاله، لكن المشكلة هي أنه قاله. هذا هو الأمر".

    وتابع أوين: "أعتقد أن المشكلة مع محمد صلاح هي أنه نادرًا ما يتحدث. لكن عندما يتحدث، فإنه يطلق قنابل يدوية. لو كان يتحدث طوال الوقت، فلربما لم يكن ذلك صدمة كبيرة. لكن أيا كان ما سيقوله، فهو خبر ضخم، ضخم للغاية. ومن الواضح أنه إذا كان دائمًا ما ينتقد، لنقل تجاه النادي أو تجاه المدير الفني أو أي شيء آخر، فإن الأمر يتحول إلى قنبلة نووية من نواحٍ عديدة.

    وواصل: "لذا، نعم، أتفق مع كل ما قاله، لكنني لا أتفق مع قوله ذلك، لأن ما الفائدة التي تعود على أي شخص؟ إنها ببساطة لا فائدة".

    سلوك صلاح يشبه رونالدو

    وصف أسطورة أخرى من أساطير "الريدز"، جيمي كاراجر، صلاح بـ"الأناني"، واعترف بأنه لم يتفاجأ من قيام "الملك المصري" بإلقاء "قنبلة" قبل رحيله عن أنفيلد - حيث شُبه سلوكه بسلوك كريستيانو رونالدو عندما أجبر أعظم لاعب في التاريخ، ناديه السابق مانشستر يونايتد على إنهاء عقده قبل الأوان في عام 2022.

    يشارك أوين الرأي القائل بأن مثل هذه التعليقات لا تفيد أحداً، حيث تثير نقاشات لا داعي لها في الأوساط العامة، لكن صلاح أشار إلى بعض النقاط الصحيحة للغاية، ويدرك الجميع في ليفربول أن المعايير الجماعية يجب رفعها في موسم 2026-2027.

