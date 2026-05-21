خاص | "ألقى قنابل يدوية على الجميع" .. مايكل أوين يؤيد هجوم محمد صلاح ضد آرني سلوت ولكن!

أحدثت تصريحات النجم المصري محمد صلاح عاصفة داخل أروقة ليفربول، بعدما شبّه انتقاداته لأسلوب لعب الفريق بـ"قنابل يدوية" من المعادن الثقيلة، موجهاً سهام النقد إلى المدرب الهولندي آرني سلوت.
صلاح، الذي اعتاد على المنافسة تحت نظام صارم رسخه الألماني يورجن كلوب، لم يتردد في التعبير عن استيائه من النهج الحالي قبل أن يصبح لاعبًا حراً هذا الصيف.
وفي ظل هذه الضجة، خرج أسطورة النادي مايكل أوين في تصريحات عبر موقع GOAL ليشرح أسباب الاهتزاز الكبير الذي أحدثته كلمات صلاح، مؤكداً أن وقعها يتجاوز مجرد تصريح عابر، ليعكس أزمة ثقة بين نجم الفريق وإدارته الفنية.