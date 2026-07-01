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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

بعد قرار الزعيم "المفاجئ" .. جواو كانسيلو يتمرد على الهلال من أجل الرحيل نهائيًا إلى برشلونة!

جواو كانسيلو
انتقالات
الهلال
دوري روشن السعودي
برشلونة

جلسة حاسمة للصفقة بعد انتهاء كأس العالم

حسم النجم البرتغالي جواو كانسيلو، قراره النهائي بعدم العودة إلى صفوف الهلال السعودي مرة أخرى، واضعًا نصب عينيه العودة إلى نادي برشلونة الإسباني بأي ثمن.

اللاعب الذي يشعر بالتهميش في صفوف "الزعيم" أبلغ وكيله بضرورة حسم خروجه باتجاه "الكامب نو"، في خطوة قد تتطور إلى إعلان التمرد الرسمي بمجرد انتهاء التزاماته الدولية في كأس العالم.

  • موقف صارم من كانسيلو تجاه الهلال

    أكدت التقارير الواردة من معسكر اللاعب البرتغالي أن جواو كانسيلو لا ينوي الالتزام بالعام المتبقي في عقده مع نادي الهلال السعودي، وقد نقل هذه الرغبة بوضوح عبر وكيل أعماله.

    اللاعب يشعر بمرارة كبيرة تجاه طريقة التعامل معه في النادي، حيث يرى أنه قد خُدع في الموسم الماضي بوعود لم تتحقق بالمشاركة بعد العودة من الإصابة، ليجد نفسه خارج القائمة الرسمية في الدوري وفي المسابقات الأخرى بسبب تسجيل لاعبين أجانب آخرين مكانه.

    ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كانسيلو مستعد لخطوة تصعيدية بعد نهاية منافسات المونديال، تتمثل في التمرد وعدم العودة للتدريبات إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه بالرحيل إلى برشلونة.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب البرتغالي يريد أن يقرر مستقبله بنفسه بعد أن خرج من حسابات المدرب سيموني إنزاجي في الهلال، وهو لا يرى نفسه في أي مكان آخر سوى الفريق الكتالوني الذي وجد فيه المساحة والتقدير الفني في فترات سابقة.


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    خلافات داخل الهلال ونجاح في إسبانيا

    الدافع الرئيسي وراء رغبة كانسيلو في الانتقال إلى برشلونة نهائيًا، هو رفض البرتغالي العودة إلى الهلال. وعلى الرغم من التزاماته التعاقدية في الشرق الأوسط، يُقال إن المدافع غير راضٍ عن إدارة النادي.

    وفي حديثه عن الفترة التي قضاها هناك، أعرب كانسيلو عن استيائه، قائلًا: "في الهلال، للأسف، كان هناك أشخاص لم يقولوا لي الحقيقة. أخبروني أنني سأُدرج في قائمة الدوري السعودي، ثم عندما حان الوقت، لم يفعلوا ذلك. بعد ذلك، أكون دائمًا أنا من يترك انطباعًا سيئًا .. لكن على الأقل أنا أفي بوعدي، ولن أستبدله بأي شيء. لطالما كنت على هذا النحو. أنا صريح ولا أحمل ضغينة تجاه أي شخص".

    علاوة على ذلك، يُقال إن علاقته مع المدير الفني الحالي للهلال سيموني إنزاجي غير جيدة، حيث لا يزال هناك انعدام تام للتفاهم بين اللاعب والمدرب الإيطالي، مما يجعل العودة إلى الرياض مستحيلة عملياً بغض النظر عما إذا كان إنزاجي سيبقى في منصبه أم سيغادره. بالنسبة إلى كانسيلو، الأولوية الوحيدة هي مواصلة مسيرته في إسبانيا تحت قيادة هانسي فليك.

  • برشلونة ينتظر والرهان على رغبة اللاعب

    وفقًا لتقرير "سبورت"، قررت إدارة نادي برشلونة عدم التحرك في سوق الانتقالات فيما يخص مركز الظهير حتى يتضح موقف كانسيلو بالكامل، حيث نقل النادي الكتالوني رسائل طمأنينة وثقة للاعب، مؤكدًا استعداده لانتظاره حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

    وأضافت: "هذه الثقة نابعة من التزام كانسيلو الشخصي ببذل كل ما في وسعه لتسهيل عملية خروجه، وهو العمل الذي بدأ بالفعل خلف الكواليس لتخفيف الشروط المادية لنادي الهلال".

    وأشارت إلى أن الإدارة الرياضية في برشلونة تُقدر عاليًا التضحيات التي قدمها كانسيلو سابقًا، مثلما حدث عندما كان لاعبًا في مانشستر سيتي ووافق على تخفيض راتبه ليتناسب مع سقف الرواتب في النادي، كما يؤمن بالتزام البرتغالي ويعتبره ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها رياضيًا، ولذلك فإن النادي لن يتخلى عنه وسيحاول بكل قوته التوصل لاتفاق نهائي لشرائه بعقد دائم يمتد لموسمين.

    الجانب الإيجابي لبرشلونة هو وصولهم بالفعل لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية لمدة سنتين، مما يجعل الطريق ممهدًا من جانب واحد فقط وهو جانب اللاعب.

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    الهلال يتمسك بمطالبه المادية ويرفض الخروج المجاني

    على الجانب الآخر، يحاول نادي الهلال السعودي لعب أوراقه بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق مكاسب مالية من رحيل لاعب استثمر فيه أكثر من 20 مليون يورو قبل عامين.

    فالنادي السعودي يدرك أن قيمة كانسيلو السوقية قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ولذلك فإنه يرفض تمامًا فكرة تركه يرحل مجانًا لمجرد توفير راتبه الضخم، إذ أن إدارة الهلال حددت مبلغًا يفوق 10 ملايين يورو حاليًا كشرط للتخلي عن خدماته.

    وفي محاولة للضغط على اللاعب، قام الهلال بتسريب قائمة الفريق المستدعاة للفترة التحضيرية والتي تضمنت اسم كانسيلو، مع مطالبته بالالتحاق بالتدريبات فور انتهاء إجازة المونديال التي تستمر لمدة شهر.

    وهذه التحركات تزيد من حالة التوتر بين الطرفين، حيث يرى اللاعب أن النادي يحاول عرقلة حلمه بالعودة إلى الليجا، بينما يرى الهلال أنه يحمي حقوقه المالية وتجارته في سوق اللاعبين.

    والمعطيات الحالية تشير إلى أن المفاوضات الفعلية ستبدأ فور انتهاء رحلة البرتغال في كأس العالم، حيث سيعقد اجتماع حاسم بين جميع الأطراف،  وإذا لم تتوصل الأندية لاتفاق، فإن كانسيلو يخطط للتدخل شخصيًا والضغط بقوة لفرض رغبته.