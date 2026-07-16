غاب عن التدريبات مع قاهر فرنسا .. لامين يامال يثير القلق في معسكر إسبانيا قبل نهائي كأس العالم

سادت حالة من القلق داخل معسكر منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، بعدما غاب النجم الشاب لامين يامال عن المشاركة في المران الجماعي، مما أثار التساؤلات حول جاهزيته للمباراة المرتقبة.

ويستعد منتخب "لا روخا" لمواجهة الأرجنتين، مساء الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف"، في نهائي مونديال 2026، وسط ترقب كبير لحسم موقف جناح برشلونة، الذي يعد أحد أبرز أسلحة المدرب لويس دي لا فوينتي خلال البطولة.

وأظهرت الصور المتداولة وجود يامال على هامش تدريبات المنتخب الإسباني دون المشاركة مع زملائه، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن حالته البدنية، بينما تنتظر الجماهير الإسبانية إعلانًا رسميًا يحسم موقف اللاعب من الظهور في النهائي الحلم أمام حامل اللقب.







